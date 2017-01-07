#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
ЧС — чрезвычайная ситуация
ЧС — чрезвычайная ситуация 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.01, 04:15

Доклад о «влиянии России» на США подкрепили рисунком с Симоньян

5 комментариев
Доклад о «влиянии России» на США подкрепили рисунком с Симоньян

Доклад о «влиянии России» на США подкрепили рисунком с Симоньян

Доклад о «влиянии России» на США подкрепили рисунком с Симоньян
  • Фото: @pizzaopposizza /twitter.com

    • Разведка США представила рисунок с Маргаритой Симоньян как доказательство «вмешательства» России в выборы американского президента.

    В частности, в докладе о «влиянии России» фигурирует рисунок, изображающий главного редактора агентства Sputnik и телеканала RT Маргариту Симоньян, перешагивающую через здание американского Белого дома. Как написала сама журналистка в Twitter, это кадр из заставки телешоу, которое она вела в 2011 году.




    Из доклада следует, что Россия использовала СМИ, включая RT и Sputnik, чтобы помочь Дональду Трампу на выборах.

    Из доклада: «Кампания по влиянию на выборы последовала за стратегией России в области сообщений и смешивает разведывательные операции, кибератаки с открытыми усилиями российских государственных учреждений, финансируемых государством СМИ, посредников с третьей стороны и оплачиваемых пользователей соцсетей, известных как „тролли“. Российская машина пропаганды, составленная из аппарата местных СМИ, ориентирующихся на глобальную аудиторию СМИ, таких как RT и Sputnik, и сеть квазиправительственных троллей способствовала кампании по влиянию».

    Разведка США также полагает, что Россия якобы намерена применить полученный на выборах президента США опыт по всему миру, передает РИА Новости.

    Новости по теме

    Выборы президента в США

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru