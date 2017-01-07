Доклад о «влиянии России» на США подкрепили рисунком с Симоньян

Разведка США представила рисунок с Маргаритой Симоньян как доказательство «вмешательства» России в выборы американского президента.докладе о «влиянии России» фигурирует рисунок, изображающий главного редактора агентства Sputnik и телеканала RT Маргариту Симоньян, перешагивающую через здание американского Белого дома. Как написала сама журналистка в Twitter, это кадр из заставки телешоу, которое она вела в 2011 году.
Unclassified version of US intel report features cartoon of RT boss @M_Simonyan stepping over the White House from her Russian TV show. pic.twitter.com/Hssd7TQ4vW— Paul Sonne (@PaulSonne) 6 января 2017 г.
Ааа, вышел црушный доклад! Хохот года! Главное доказательство влияния России на выборы США -заставка моего шоу 6-летней давности. Я не шучу!— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 6 января 2017 г.
Из доклада следует, что Россия использовала СМИ, включая RT и Sputnik, чтобы помочь Дональду Трампу на выборах.
Из доклада: «Кампания по влиянию на выборы последовала за стратегией России в области сообщений и смешивает разведывательные операции, кибератаки с открытыми усилиями российских государственных учреждений, финансируемых государством СМИ, посредников с третьей стороны и оплачиваемых пользователей соцсетей, известных как „тролли“. Российская машина пропаганды, составленная из аппарата местных СМИ, ориентирующихся на глобальную аудиторию СМИ, таких как RT и Sputnik, и сеть квазиправительственных троллей способствовала кампании по влиянию».
Разведка США также полагает, что Россия якобы намерена применить полученный на выборах президента США опыт по всему миру, передает РИА Новости.
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