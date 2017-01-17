Посол РФ в Великобритании назвал фильм BBC о «шантаже Трампа» фальшивкой

Британское телевидение ставит рядом имена Дональда Трампа и Владимира Путина, внушая зрителям, что избранный президент США — креатура российского лидера. Телеканал ВВС One показал фильм под названием «Трамп — кандидат Кремля?», основная сюжетная линия которого заключается в том, что Россия взломала демократическую избирательную систему США и провела в Белый дом своего человека.фильм BBC, отметил, что британцы развели антироссийскую истерию за счет налогоплательщика и за его же счет дискредитируют будущего президента США.
Александр Яковенко: «Это прежде всего фильм против России, против избранного президента США, и все, что там излагается, это все выдумка. Я должен сказать, что таких вот фальшивок здесь печатается три-четыре-пять в день».
Сценарий к своему фильму британский журналист Джон Суини, похоже, писал на коленке. Последние съемки — совсем свежие, за 11 января 2017 года, то есть кино окончательно написано и смонтировано за пять дней до премьеры.
Шантаж — главный козырь Суини. Автор считает, что у русских есть компромат на Трампа в постели в негосударственной позе, потому что это русские: они и их красавицы всемогущи, любого околдуют и заставят забыть об осторожности.
Дональд Трамп полностью опровергает наличие компромата, но автор упорствует и приводит свою доказательную базу — видеоряд идеально заправленных и пустых постелей в номере московского Ritz, где будущий президент США останавливался в 2013 году. Также автор встречается с Михаилом Касьяновым, снятым однажды в квартире в неглиже. Это видео было показано в расследовании НТВ менее года назад. У НТВ есть утверждения и есть доказательства. У BBC — только обвинения и желание снимать большое кино.
Важный пункт доказательной базы: хакеры Fancy Bears — русские, потому что «китайские хакеры называют себя пандами, а русские — медведями».
Весь этот 30-минутный ход мысли поддерживают эксперты, основная мантра которых: русские взламывают компьютеры и снимают президентов голыми, потому что это — русские.
И самый главный, убийственный аргумент английского «расследования»: русские поставили и будут шантажировать Трампа, потому что Путин работал в КГБ.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.
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