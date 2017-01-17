BBC One показал фильм об «опасных связях» Трампа с Кремлем

Дональда Трампа вновь заподозрили в «опасных связях» с Россией. На этот раз британские журналисты. Телеканал BBC One показал фильм под названием «Трамп: кандидат Кремля?». Автор свою картину позиционирует как «расследование», но доказательства чуть ли не мирового заговора вызывают вопросы.
Trump: The Kremlin Candidate? @BBCPanorama Mon BBC1, Jan 16. I challenge @realDonaldTrump Putin, Dugin — and how USA is now echoing Russia. pic.twitter.com/91rVHDMNte— john sweeney (@johnsweeneyroar) January 12, 2017
Джон Суини: «На прошлой неделе Трампмэн и Владиатор должны были разбираться вот с чем: с гранатой, пущенной в их комикс».
Таков уровень документалистики BBC — обыгрывание имен собственных. То есть Дональда Трампа автор Суини представляет Бэтменом, Владимира Путина — Гладиатором, и оба они, по его мнению, герои комикса. Граната — это досье бывшего английского шпиона, в существование которого никто не верит, включая автора. Все крайне художественно, иносказательно и бездоказательно. Основная мысль: Трамп — марионетка русских.
Джон Суини: «У русских есть компромат. По-английски мы называем это шантажом».
В русском языке такое слово тоже есть, а вот в фильме нет логики. Русские якобы шантажируют Трампа, потому что у них есть доказательства, что Трамп — «сексуальный извращенец». Доказательство приводится следующее — видео аккуратно застеленной постели в московском отеле Ritz и съемка Михаила Касьянова в квартире в неглиже. Мол, раз Касьянова сняли, и Трампа должны были поймать. Даже если бы он там не был.
Дональд Трамп: «Я аккуратен. Я везде хожу с охраной. Особенно я осторожен в отелях. Я знаю, что там везде камеры».
Второй пункт обвинения: Трамп использует деньги русской мафии. Доказательство — его бывший советник Феликс Сатерв 1974 году в возрасте восьми лет уехал с родителями из СССР, а потом вырос и отсидел за пьяную драку. Вывод автора: он русский мафиози.
Третий пункт: русские поставили Трампа во главе Америки. Доказательство — Путин подмигнул автору фильма Джону Суини.
Джон Суини: «Путин подмигнул нам, намекая, что русские приложили руку к победе Трампа».
Пункт последний доказательной базы: хакеры Fancy Bears — русские, потому что «китайские хакеры называют себя пандами, а русские — медведями».
То есть если назвать группу Fance Kiwi, автор сделает вывод, что руку приложила разведка Новой Зеландии, а если взломщики подписываются Fancy Kangaroo, тут орудует Сидней. Весь этот 30-минутный ход мысли поддерживают комментаторы, которым хорошо бы выспаться и отвечать автору на свежую голову.
Анн Аппельбаум: «Я ни разу нормально не спала с тех пор, как русские взяли Крым».
Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Лизы Герсон.
Комментарии