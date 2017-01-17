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  • 17.01, 12:55
BBC One показал фильм об «опасных связях» Трампа с Кремлем. BBC, Великобритания, компромат, США, телевидение, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

BBC One показал фильм об «опасных связях» Трампа с Кремлем

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BBC One показал фильм об «опасных связях» Трампа с Кремлем

BBC One показал фильм об «опасных связях» Трампа с Кремлем

    Дональда Трампа вновь заподозрили в «опасных связях» с Россией. На этот раз британские журналисты. Телеканал BBC One показал фильм под названием «Трамп: кандидат Кремля?». Автор свою картину позиционирует как «расследование», но доказательства чуть ли не мирового заговора вызывают вопросы.

    Автор фильма — журналист Джон Суини. Судя по его записям в Twitter, тот момент, когда его выгоняет из кабинета Дональд Трамп, — самый яркий в его жизни. Перед этим Трамп назвал Суини тупым — журналист поместил это определение под аватар. Трампу Суини ответил несложной шифровкой: название своего фильма «Трамп: кандидат Кремля?», где Трамп изображен на фоне российского, а не американского флага, он оформил зеркально, так что «кандидат» читается, как русское «идиот» — в контексте понятия «полезный идиот Путина».



    Джон Суини: «На прошлой неделе Трампмэн и Владиатор должны были разбираться вот с чем: с гранатой, пущенной в их комикс».

    Таков уровень документалистики BBC — обыгрывание имен собственных. То есть Дональда Трампа автор Суини представляет Бэтменом, Владимира Путина — Гладиатором, и оба они, по его мнению, герои комикса. Граната — это досье бывшего английского шпиона, в существование которого никто не верит, включая автора. Все крайне художественно, иносказательно и бездоказательно. Основная мысль: Трамп — марионетка русских.

    Джон Суини: «У русских есть компромат. По-английски мы называем это шантажом».

    В русском языке такое слово тоже есть, а вот в фильме нет логики. Русские якобы шантажируют Трампа, потому что у них есть доказательства, что Трамп — «сексуальный извращенец». Доказательство приводится следующее — видео аккуратно застеленной постели в московском отеле Ritz и съемка Михаила Касьянова в квартире в неглиже. Мол, раз Касьянова сняли, и Трампа должны были поймать. Даже если бы он там не был.

    Дональд Трамп: «Я аккуратен. Я везде хожу с охраной. Особенно я осторожен в отелях. Я знаю, что там везде камеры».

    Второй пункт обвинения: Трамп использует деньги русской мафии. Доказательство — его бывший советник Феликс Сатерв 1974 году в возрасте восьми лет уехал с родителями из СССР, а потом вырос и отсидел за пьяную драку. Вывод автора: он русский мафиози.

    Третий пункт: русские поставили Трампа во главе Америки. Доказательство — Путин подмигнул автору фильма Джону Суини.

    Джон Суини: «Путин подмигнул нам, намекая, что русские приложили руку к победе Трампа».

    Пункт последний доказательной базы: хакеры Fancy Bears — русские, потому что «китайские хакеры называют себя пандами, а русские — медведями».

    То есть если назвать группу Fance Kiwi, автор сделает вывод, что руку приложила разведка Новой Зеландии, а если взломщики подписываются Fancy Kangaroo, тут орудует Сидней. Весь этот 30-минутный ход мысли поддерживают комментаторы, которым хорошо бы выспаться и отвечать автору на свежую голову.

    Анн Аппельбаум: «Я ни разу нормально не спала с тех пор, как русские взяли Крым».

    Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Лизы Герсон.

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