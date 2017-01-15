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  • 15.01, 20:00

В Кремле опровергли слухи о слежке за Трампом в Москве

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В Кремле опровергли слухи о слежке за Трампом в Москве

В Кремле опровергли слухи о слежке за Трампом в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил американским журналистам, что российской разведке незачем было бы следить за Дональдом Трампом: он приезжал в страну в качестве бизнесмена и не представлял угрозы безопасности России.

Дмитрий Песков отметил, что российские разведслужбы занимаются сбором информации о потенциальных угрозах для страны, а не компромата. «Считать, что за всеми, кто приезжает в Россию, ведется слежка, значит быть заложником стереотипов», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента в интервью американскому каналу NBC.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Такого быть не могло. Сотни и тысячи бизнесменов из разных стран мира, в том числе из США, приезжают в Москву. Если речь идет о законной деятельности — это свободная страна, они ведут дела, приезжают и уезжают, останавливаются в отелях».

Песков добавил, что «бизнесмен, который занимается законной деятельностью, не представляет никакой угрозы, ему здесь (в России) рады».

На днях ряд зарубежных СМИ распространил информацию, что у Москвы якобы есть компрометирующие сведения, собранные во время визита Трампа в Москву несколько лет назад. Журналисты при этом ссылались на доклад бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила, который пытался найти сведения о связи Трампа с Москвой. Впрочем, достоверность этого доклада так и не была подтверждена.

Дональд Трамп во время своей первой пресс-конференции пришел в ярость после вопроса CNN на эту тему. Избранный президент США назвал доклад «от начала и до конца сфабрикованным». А позже также написал в Twitter, что разведслужбы США понимают, что досье является фальшивкой.

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