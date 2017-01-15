В Кремле опровергли слухи о слежке за Трампом в Москве

NBC.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил американским журналистам, что российской разведке незачем было бы следить за Дональдом Трампом: он приезжал в страну в качестве бизнесмена и не представлял угрозы безопасности России.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Такого быть не могло. Сотни и тысячи бизнесменов из разных стран мира, в том числе из США, приезжают в Москву. Если речь идет о законной деятельности — это свободная страна, они ведут дела, приезжают и уезжают, останавливаются в отелях».
Песков добавил, что «бизнесмен, который занимается законной деятельностью, не представляет никакой угрозы, ему здесь (в России) рады».
пришел в ярость после вопроса CNN на эту тему. Избранный президент США назвал доклад «от начала и до конца сфабрикованным». А позже также написал в Twitter, что разведслужбы США понимают, что досье является фальшивкой.
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