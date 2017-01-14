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  • 14.01, 18:13

Трамп: спецслужбы США сочли «российский компромат» полным обманом

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Трамп: спецслужбы США сочли «российский компромат» полным обманом

Трамп: спецслужбы США сочли «российский компромат» полным обманом

В американских разведслужбах понимают, что досье, в котором утверждается, что Россия якобы собрала компромат на Дональда Трампа, является фальшивкой, заявил избранный президент США в своем Twitter.

Дональд Трамп, избранный президент США: «Осведомленные люди в разведслужбах теперь утверждают, что досье на Трампа — „полный обман“!»




Ранее заявлялось, что автор досье на Трампа, бывший агент британской разведки МИ-6 Кистофер Стил передавал документы ряду лиц, в частности — в ФБР, чтобы найти подтверждение полученной им информации о связях избранного президента США с Москвой. На своей первой пресс-конференции избранный президент США резко раскритиковал причастных, назвав распространение информации про досье — позорным и постыдным, а саму информацию — «сфабрикованной и лживой».

Также избранный президент США обрушился на репортера телекомпании CNN, которая первой на всю Америку сообщила, что Россия вот-вот может начать шантажировать нового президента США. Дональд Трамп был так возмущен, что не позволил журналистам компании даже задать вопрос.




В Кремле сообщения о сборе компромата как на Дональда Трампа, так и на Хиллари Клинтон назвали «абсолютным вымыслом».

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