Трамп: спецслужбы США сочли «российский компромат» полным обманом

В американских разведслужбах понимают, что досье, в котором утверждается, что Россия якобы собрала компромат на Дональда Трампа, является фальшивкой, заявил избранный президент США в своем Twitter.
INTELLIGENCE INSIDERS NOW CLAIM THE TRUMP DOSSIER IS «A COMPLETE FRAUD!» @OANN— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 января 2017 г.
связях избранного президента США с Москвой. На своей первой пресс-конференции избранный президент США резко раскритиковал причастных, назвав распространение информации про досье — позорным и постыдным, а саму информацию — «сфабрикованной и лживой».
Также избранный президент США обрушился на репортера телекомпании CNN, которая первой на всю Америку сообщила, что Россия вот-вот может начать шантажировать нового президента США. Дональд Трамп был так возмущен, что не позволил журналистам компании даже задать вопрос.
Here’s the exchange where CNN’s Jim @Acosta tries to ask Trump a question and the President-elect refuses pic.twitter.com/LlwmhPj5w3— Bradd Jaffy (@BraddJaffy) 11 января 2017 г.
В Кремле сообщения о сборе компромата как на Дональда Трампа, так и на Хиллари Клинтон назвали «абсолютным вымыслом».
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