Трамп не исключил жесткого диалога с Путиным

Так называемое досье о компромате на Дональда Трампа составила частная компания. Национальная разведка США заявила, что к этому делу непричастна. Газета The Wall Street Journal сообщила, что автором того самого доклада является бывший агент британских спецслужб, который и руководил той частной компанией. Правда, за достоверность данных никто из экспертов ручаться не стал. О подделке заявил и избранный президент США на своей первой большой
собирают компромат на нового президента США.
пресс-конференции в новом статусе. На ней вообще много говорили о России.
Дональд Трамп: «Я хочу повторить: это просто позор, что утечки были допущены. Я читал информацию за пределами совещания, информацию о взломах — это все выдумка, фальшивка, фейк, такого не было. Информацию вбросили наши оппоненты, больные, по сути, люди, которые придумали всю эту ахинею и составили данное обвинение».
Трамп, однако, признал, что спецслужбам удалось его убедить в причастности хакеров из России к взломам серверов демократической партии. Впрочем, он тут же оговорился, что сам доклад разведчиков не стоит и выеденного яйца.
Дональд Трамп: «Часть обвинений даже не стоило включать в доклад, это просто позорная работа. Что касается самого кибервзлома, то я думаю, что это действительно сделала Россия, но нас взламывали и другие страны. У нас украли данные о 22 миллионах человек, когда была компьютерная атака со стороны Китая. Но тогда почему-то большого шума не было».
Журналисты поинтересовались, что связывает Трампа с Россией и как к нему относится российский лидер Владимир Путин.
Дональд Трамп: «Если Путин симпатизирует Трампу, друзья мои, это плюс! Это выгода для нас, а не минус! Я не знаю, удастся ли наладить хорошие отношения с президентом Путиным, может быть, удастся, а может, и нет. Но если мне не удастся выстроить нормальные отношения с Путиным, как вы думаете, неужели Хиллари могла бы быть с Путиным жестче, чем могу быть я? Поверьте мне, я буду жестче!»
В финале Трамп сорвался на репортера телекомпании CNN, которая первой на всю Америку сообщила, что Россия вот-вот может начать шантажировать нового президента США. Трамп был так возмущен, что не позволил журналистам компании даже задать вопрос.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
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