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  • 12.01, 11:38
Трамп не исключил жесткого диалога с Путиным. кибератаки, компромат, Путин, США, Трамп Дональд, хакеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Трамп не исключил жесткого диалога с Путиным

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Трамп не исключил жесткого диалога с Путиным

Трамп не исключил жесткого диалога с Путиным

Трамп не исключил жесткого диалога с Путиным

    Так называемое досье о компромате на Дональда Трампа составила частная компания. Национальная разведка США заявила, что к этому делу непричастна. Газета The Wall Street Journal сообщила, что автором того самого доклада является бывший агент британских спецслужб, который и руководил той частной компанией. Правда, за достоверность данных никто из экспертов ручаться не стал. О подделке заявил и избранный президент США на своей первой большой пресс-конференции в новом статусе. На ней вообще много говорили о России.

    Первыми на сцене появились массивные папки с какими-то документами. В зале гадали: это секретный доклад спецслужб о русских хакерах, которых обвиняют в том, что они помогли Трампу победить на выборах, или что-то еще? Оказалось, что это деловые бумаги бизнес-империи Трампа, которой теперь займутся его сыновья. Впрочем, о России тоже не забыли. Большая часть вопросов Трампу была как раз о докладе американской разведки и о новых обвинениях, что русские собирают компромат на нового президента США.

    Дональд Трамп: «Я хочу повторить: это просто позор, что утечки были допущены. Я читал информацию за пределами совещания, информацию о взломах — это все выдумка, фальшивка, фейк, такого не было. Информацию вбросили наши оппоненты, больные, по сути, люди, которые придумали всю эту ахинею и составили данное обвинение».

    Трамп, однако, признал, что спецслужбам удалось его убедить в причастности хакеров из России к взломам серверов демократической партии. Впрочем, он тут же оговорился, что сам доклад разведчиков не стоит и выеденного яйца.

    Дональд Трамп: «Часть обвинений даже не стоило включать в доклад, это просто позорная работа. Что касается самого кибервзлома, то я думаю, что это действительно сделала Россия, но нас взламывали и другие страны. У нас украли данные о 22 миллионах человек, когда была компьютерная атака со стороны Китая. Но тогда почему-то большого шума не было».

    Журналисты поинтересовались, что связывает Трампа с Россией и как к нему относится российский лидер Владимир Путин.

    Дональд Трамп: «Если Путин симпатизирует Трампу, друзья мои, это плюс! Это выгода для нас, а не минус! Я не знаю, удастся ли наладить хорошие отношения с президентом Путиным, может быть, удастся, а может, и нет. Но если мне не удастся выстроить нормальные отношения с Путиным, как вы думаете, неужели Хиллари могла бы быть с Путиным жестче, чем могу быть я? Поверьте мне, я буду жестче!»

    В финале Трамп сорвался на репортера телекомпании CNN, которая первой на всю Америку сообщила, что Россия вот-вот может начать шантажировать нового президента США. Трамп был так возмущен, что не позволил журналистам компании даже задать вопрос.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.

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