Церемония инаугурации Дональда Трампа: текстовая трансляция

Избранный президент США Дональд Трамп вступает должность президента США — 45-го по счету. На церемонии инаугурации в Вашингтоне будет около 800 тысяч человек. Мы ведем текстовую и видеотрансляцию мероприятий в рамках инаугурации.
День накануне торжественной церемонии Дональд Трамп начал с очередного твита со словами «путешествие начинается»: ближайшие четыре года знаменитому миллиардеру предстоит управлять самой большой экономикой в мире и выстраивать отношения с крупнейшими игроками на мировой арене — Россией и Китаем.
Перед инаугурацией американская либеральная пресса разыграла возможные сценарии будущего. Издание Slate предрекло 45-му главе Белого дома политический крах, хотя и без импичмента, а телеканал CNN даже смоделировал последствия убийства Трампа
во время инаугурации.
Порядок в американской столице охраняют свыше 20 тысяч полицейских и солдат. Вокруг Белого дома и Капитолия выстроили целый защитный периметр. Все подъезды к Капитолийскому холму перекрыли за сутки до инаугурации. Закрыты пять станций метро в окрестностях. Чтобы избежать теракта, подобного тем, что происходили в Европе, когда людей давили грузовиками, в Вашингтоне дороги заблокировали тяжелой техникой.
На верность Америке Дональд Трамп присягнет сразу на двух Библиях. Одну ему подарила мама в 1955 году, вторая — Библия президента Линкольна.
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