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  • 20.01, 18:15

Церемония инаугурации Дональда Трампа: текстовая трансляция

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Церемония инаугурации Дональда Трампа: текстовая трансляция

Церемония инаугурации Дональда Трампа: текстовая трансляция
18:04
OFF: хорошие новости с Украины http://www.ntv.ru/novosti/1748301/
17:57
Что там делает женщина в костюме Красной Шапочки???
17:57
Продолжаем смотреть видеотрансляцию http://www.ntv.ru/air/trump2017
17:48
Может быть, вы пропустили нашу утреннюю шутку про нового президента? Вот она https://twitter.com/ntvru/status/822377795376422912
17:47
Красивый фонтан http://www.ntv.ru/air/trump2017
17:45
Обама только что признался, что уже ностальгирует по работе президентом. Об этом он сказал журналистам на крыльце Белого дома, где ждал Трампа.
17:38
Пока Трамп едет в Белый дом, давайте вспомним пару анекдотов про Обаму http://www.ntv.ru/novosti/1748180/
17:32
Где-то на заднем плане ликуют простые американцы. В видеотрансляции их не видно, но иногда слышно.
17:32
Вот здесь наша видеотрансляция http://www.ntv.ru/air/trump2017
17:31
Все, Трамп с супругой покидают церковь. Сейчас поедут в Белый дом к чете Обама.
17:30
В зависимости от набора услуг цена двух билетов — от 25 тысяч до миллиона долларов.
17:27
Кстати, на инаугурацию американского президента продаются билеты. Можно увидеть саму присягу, парад, посетить бал с участием первых лиц государства или ланч с членами Конгресса. Можно даже пообедать за одним столом с Меланьей Трамп и Мишель Обамой.
17:23
В Вашингтоне, как видим http://www.ntv.ru/air/trump2017 , пока без дождя. Но к вечеру обещают. Трамп говорит, это даже хорошо: американцы смогут убедиться, что у него всё натуральное http://www.ntv.ru/novosti/1748258/
17:21
Первый, Первый, Магнат на точке. Муза и Чудо с ним https://twitter.com/ntvru/status/822448658629193728
17:21
Вот коллеги красиво нарисовали, кто куда и во сколько сегодня едет и идет https://ria.ru/infografika/20170120/1486126120.html
17:17
И — вжух! — станет президентом.
17:16
«Я, Дональд Джон Трамп, торжественно клянусь, что буду честно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов», — вот так он скажет.
17:14
В 8 вечера по московскому времени (полдень по местному) Трамп принесет присягу и станет президентом США.
17:10
После чаепития уходящий и приходящий президенты отправятся на Капитолийский холм.
17:05
Вжух, и теперь мы можем оценить церковь Святого Иоанна с другого ракурса.
16:59
Простите, с Бараком Обамой.
16:59
Это будет примерно через полтора часа.
16:57
После службы избранный президент отправится в Белый дом пить чай с «хромой уткой».
16:56
По-видимому, ближайшие пару часов мы будем любоваться на эту церковь. А что, она красивая.
16:55
Несколько минут назад Трамп с семьей прибыли в церковь Святого Иоанна на службу.
16:55
Правда, пока там мало интересного.
16:53
Видеотрансляцию инаугурации Трампа можно смотреть вот здесь http://www.ntv.ru/air/trump2017
16:51
Но мы, к счастью, в России. А в Америке сегодня меняется президент. Мы предлагаем вам почитать текстовую и посмотреть видеотрансляцию этого мероприятия.
16:49
Так бы мы поздоровались, если бы были в США
16:47
Доброе утро, Америка!

Избранный президент США Дональд Трамп вступает должность президента США — 45-го по счету. На церемонии инаугурации в Вашингтоне будет около 800 тысяч человек. Мы ведем текстовую и видеотрансляцию мероприятий в рамках инаугурации.

День накануне торжественной церемонии Дональд Трамп начал с очередного твита со словами «путешествие начинается»: ближайшие четыре года знаменитому миллиардеру предстоит управлять самой большой экономикой в мире и выстраивать отношения с крупнейшими игроками на мировой арене — Россией и Китаем.

Перед инаугурацией американская либеральная пресса разыграла возможные сценарии будущего. Издание Slate предрекло 45-му главе Белого дома политический крах, хотя и без импичмента, а телеканал CNN даже смоделировал последствия убийства Трампа во время инаугурации.

Порядок в американской столице охраняют свыше 20 тысяч полицейских и солдат. Вокруг Белого дома и Капитолия выстроили целый защитный периметр. Все подъезды к Капитолийскому холму перекрыли за сутки до инаугурации. Закрыты пять станций метро в окрестностях. Чтобы избежать теракта, подобного тем, что происходили в Европе, когда людей давили грузовиками, в Вашингтоне дороги заблокировали тяжелой техникой.

На верность Америке Дональд Трамп присягнет сразу на двух Библиях. Одну ему подарила мама в 1955 году, вторая — Библия президента Линкольна.

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