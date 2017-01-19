CNN смоделировал сценарий убийства Трампа на инаугурации

Телеканал CNN показал репортаж о наследовании президентских полномочий в случае убийства Дональда Трампа во время инаугурации в пятницу.избранного президента, но и на вице-президента и высших лиц конгресса, передает РИА Новости.
По конституции США, напоминает CNN, если президент и вице-президент убиты либо недееспособны, их заменяет спикер палаты представителей, а за ним следует временный председатель сената. Если и с ними что-то случается, обязанности президента исполняют министры, начиная с госсекретаря.
В случае с инаугурацией 20 января ситуация еще более сложная. К полудню министры Барака Обамы уже сложат полномочия — в том числе госсекретарь Джон Керри. Но выдвинутый Трампом кандидат на этот пост — Рекс Тиллерсон — пока не утвержден в должности сенатом.
Поэтому в полдень 20 января обязанности главы Госдепа начнет временно исполнять заместитель госсекретаря по политическим вопросам Том Шеннон, представитель администрации Обамы.
Кроме того, на случай и вовсе катастрофических событий в США выбирается так называемый дежурный преемник — как правило, это один из министров. Он не присутствует на инаугурации и находится под охраной в отдаленном месте, его имя не разглашается. Этот дежурный преемник будет тоже не из команды Трампа — сенат еще никого из нее не утвердил. Им будет кто-то из администрации Обамы.
Репортаж CNN вызвал в социальных сетях волну негодования. Пользователи оставляют гневные комментарии к видеозаписи на YouTube и критикуют телеканал в Facebook и Twitter.
Пользователь Сети: «По-видимому, CNN считает, что это нормально — в открытую выступать за покушение на избранного президента Трампа, чтобы сохранить во власти администрацию Обамы».
Пользователь Сети: «CNN призывает к покушению на президента Трампа? Почему я не удивлена?»
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