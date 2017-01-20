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  • 20.01, 18:15
Тысячи агентов в штатском охраняют инаугурацию Трампа. Вашингтон, США, Трамп Дональд, инаугурации, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Тысячи агентов в штатском охраняют инаугурацию Трампа

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Тысячи агентов в штатском охраняют инаугурацию Трампа

Тысячи агентов в штатском охраняют инаугурацию Трампа

    Внимание политиков и журналистов всего мира приковано сегодня к Вашингтону, где состоится инаугурация 45-го президента США. Миллиардер Дональд Трамп произнесет слова присяги на западной лужайке Капитолия, где за несколько часов до церемонии начали собираться люди.

    Перед церемонией новый хозяин Белого дома отправится на богослужение в храм Святого Иоанна. Будущие американские лидеры всегда посещают его перед вступлением в должность.

    В оргкомитете по проведению инаугурации рассчитывают побить рекорд по числу людей, которые придут на центральный бульвар Вашингтона, чтобы поучаствовать в праздничных мероприятиях. На церемонии вступления в должность Барака Обамы в 2009 году туда пришли 1,8 миллиона человек. Однако в этом году сторонники Трампа ожидают, что на торжества соберутся до 3 миллионов человек. Правоохранительные ведомства придерживаются куда более скромных оценок. По их мнению, в центре американской столицы соберутся 800–900 тысяч человек.

    Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, тысячи агентов в штатском задействованы в обеспечении безопасности. Городские власти заявили, что для поддержания порядка дополнительно мобилизованы 3 тысячи полицейских. Также в Вашингтон стянуты 5 тысяч бойцов Национальной гвардии США.

    Пред инаугурацией избранный президент США в своем микроблоге Twitter поприветствовал сторонников и пригласил их на сегодняшнюю торжественную церемонию.




    Как ожидается, что сначала присягу даст избранный вице-президент Пенс, а уже потом Трамп. Материал с торжественной церемонии в Вашингтоне смотрите сегодня в 20:00 в программе «Правда Гурнова» на НТВ.

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