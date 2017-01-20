Тысячи агентов в штатском охраняют инаугурацию Трампа

Внимание политиков и журналистов всего мира приковано сегодня к Вашингтону, где состоится инаугурация
45-го президента США. Миллиардер Дональд Трамп произнесет слова присяги на западной лужайке Капитолия, где за несколько часов до церемонии начали собираться люди.
В оргкомитете по проведению инаугурации рассчитывают побить рекорд по числу людей, которые придут на центральный бульвар Вашингтона, чтобы поучаствовать в праздничных мероприятиях. На церемонии вступления в должность Барака Обамы в 2009 году туда пришли 1,8 миллиона человек. Однако в этом году сторонники Трампа ожидают, что на торжества соберутся до 3 миллионов человек. Правоохранительные ведомства придерживаются куда более скромных оценок. По их мнению, в центре американской столицы соберутся 800–900 тысяч человек.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, тысячи агентов в штатском задействованы в обеспечении безопасности. Городские власти заявили, что для поддержания порядка дополнительно мобилизованы 3 тысячи полицейских. Также в Вашингтон стянуты 5 тысяч бойцов Национальной гвардии США.
Пред инаугурацией избранный президент США в своем микроблоге Twitter поприветствовал сторонников и пригласил их на сегодняшнюю торжественную церемонию.
It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES — THE WORK BEGINS!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 января 2017 г.
Правда Гурнова» на НТВ.
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