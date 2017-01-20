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  • 20.01, 12:11
Трамп собирается присягать на верность Америке сразу на двух Библиях. Вашингтон, США, Трамп Дональд, инаугурации, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Трамп собирается присягать на верность Америке сразу на двух Библиях

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Трамп собирается присягать на верность Америке сразу на двух Библиях

Трамп собирается присягать на верность Америке сразу на двух Библиях

    На инаугурации Дональда Трампа, как ожидается, будут присутствовать около 800 тысяч человек.

    День накануне торжественной церемонии Дональд Трамп начал с очередного твита со словами «путешествие начинается».




    Это, конечно, не о перелете Нью Йорк — Вашингтон, а о 4 годах, которые Трампу предстоит провести в Белом доме. Настроен он оптимистично. На ланче в отеле имени себя в политик с удовольствием хвастался своей командой.

    Дональд Трамп, избранный президент США: «У нас тут много умных людей. Я вот что скажу: мы узнали, что у нас самый высокий коэффициент IQ, чем в любом другом правительстве, когда-либо существовавшем».

    Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, несмотря на интеллект своей команды, Трамп все-таки попросил временно остаться на работе около полусотни чиновников из администрации Барака Обамы, прежде всего людей, имеющих отношение к национальной безопасности. По словам нового пресс-секретаря Белого дома, сделано это не потому, что люди Трампа не умеют работать, а чтобы процесс передачи дел прошел как можно менее болезненно для Америки.

    Шон Спайсер, представитель переходной команды избранного президента США: «Имейте в виду, мы готовы работать с первого дня. Кроме того, новая администрация Белого дома уже отобрала около полутысячи человек, которые приступят к работе, пока Трамп будет праздновать, чтобы к началу следующей недели Правительство США могло нормально функционировать».

    Майк Пенс, избранный вице-президент США: «Наша десантная команда готова к высадке».

    Американская либеральная пресса тем временем разыгрывает возможные сценарии будущего. Издание Slate предрекает 45-му главе Белого дома политический крах, хотя и без импичмента, а телеканал CNN моделирует последствия убийства Трампа во время инаугурации и рассуждает о том, кто в этом случае возглавит страну.

    Из сюжета CNN: «В день инаугурации в качестве предосторожности один из министров кабинета, называемый дежурным преемником, не приедет на церемонию, а будет готов занять президентскую должность, если что-то произойдет».

    Власти, впрочем, утверждают, что делают все возможное, чтобы торжественную церемонию ничто не омрачило. Порядок в американской столице будут охранять свыше 20 тысяч полицейских и солдат. Вокруг Белого дома и Капитолия выстроили целый защитный периметр.

    Все подъезды к Капитолийскому холму перекрыли за сутки до инаугурации. Закрыты 5 станций метро в окрестностях. Чтобы избежать теракта, подобного тем, что происходили в Европе, когда людей давили грузовиками, в Вашингтоне дороги заблокировали тяжелой техникой. Но больше всего власти опасаются, что массовые протесты против Трампа выйдут из-под контроля.

    В Вашингтоне ждут десятки тысяч протестующих. По некоторым данным, 20 января в американской столице пройдет около 100 митингов и демонстраций. Некоторые группы обещают сорвать Трампу инаугурацию. Но и за Трампа собираются митинговать многие. Майки, кепки и другую символику с изображением 45-го президента США расхватывают покупатели.

    Уже известно, что присягнет на верность Америке Дональд Трамп сразу на двух Библиях. Одну ему подарила мама в 1955 году, вторая — Библия президента Линкольна. И этот выбор весьма символичен. 156 лет назад, во время своей первой инаугурации, Линкольн призывал Америку, истерзанную гражданской войной, к национальному единству. Сейчас этот призыв вновь актуален.

    Материал с церемонии инаугурации нового президента США смотрите сегодня в 20:00 на НТВ в программе «Правда Гурнова».

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