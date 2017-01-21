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  • 21.01, 04:52

Первые указы: Трамп частично приостановил выполнение положений Obamacare

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Первые указы: Трамп частично приостановил выполнение положений Obamacare

Первые указы: Трамп частично приостановил выполнение положений Obamacare

Одними из первых указов, подписанных Трампом на посту президента США, стали положения, приостанавливающие госучреждениями положений реформы Обамы по здравоохранению и замораживающие дальнейшее введение новых правил по регулированию экономики.

Подписание этих указов, важнейших и для Республиканской, и для Демократической партий США, прошло в Овальном кабинете в присутствии телекамер и журналистов. Оба эти указа были подписаны в соответствии с предвыборными обещаниями Трампа.

Напомним, вопрос отмены положений реформы здравоохранения 2010 года, получившей название Obamacare, вызвал крайне много споров. Реформа обязала все без исключения слои населения США, включая малоимущие, приобретать медицинскую страховку. По опросам общественного мнения, половина американцев считает, что эту реформу необходимо отменить. Но при этом почти 20 миллионов человек впервые оказались застрахованы благодаря этой реформе, предусматривающей также и субсидии на медицинскую страховку для малообеспеченных слоев населения.

Ранее стало известно, что Трамп представил в Конгресс кандидатуру на пост министра обороны США отставного генерала Джеймса Мэттиса по прозвищу Бешеный Пес. Его кандидатуру парламент уже утвердил.

Как стало известно, новый глава Пентагона Джеймс Мэттис и новый министр внутренней безопасности Джон Келли, чью кандидатуру сенаторы также утвердили большинством голосов, уже принесли присягу, которую принял вице-президент США Майк Пенс.

Ранее в пятницу 45-й президент США также завизировал ряд других официальных назначений, которые Конгресс рассмотрит в ближайшее время, а также указ, провозглашающий Национальный день патриотизма. Также в администрации Белого дома подтвердили, что США выйдут из Транстихоокеанского партнерства и готовы к выходу из Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA) с Мексикой и Канадой.

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