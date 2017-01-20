США анонсировали выход из Транстихоокеанского партнерства и NAFTA

В администрации белого дома подтвердили, что США выйдут из Транстихоокеанского партнерства и готовы выйти при необходимости из намного более важной для США Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA) с Мексикой и Канадой.сайте Белого дома в разделе «Задачи». новая администрация США подтверждает намерение выйти из Транстихоокеанского партнерства.
Из текста документа: «Имея большой опыт ведения переговоров, президент понимает, насколько важно, прежде всего, заботиться об американских рабочих и бизнесе, когда речь идет о торговле. Жесткие и справедливые соглашения в сфере международной торговли могут быть использованы для обеспечения роста нашей экономики, возвращения миллионов рабочих мест американцам и оживления депрессивных районов нашей страны. Эта стратегия начнет осуществляться с выхода из Транстихоокеанского партнерства».
В документе также подчеркивается, что в будущем все торговые сделки будут заключаться только после рассмотрения их с точки зрения интересов американских рабочих.
Кроме того, в этом документе говорится о намерении 45-го президента США пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA).
Из текста сообщения: «Если наши партнеры откажутся от пересмотра, который сделает положение американских рабочих более справедливым, президент уведомит от намерении выйти из NAFTA».
Напомним, Трамп и ранее заявлял, что «в первый же день на посту хозяина Белого дома» он намерен начать процедуру выхода страны из соглашения по Транстихоокеанскому партнерству.
по прозвищу Бешеный Пес. Кроме того, президент завизировал ряд официальных назначений, а также документ, провозглашающий Национальнй день патриотизма.
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