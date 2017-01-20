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  • 21.01, 00:19

США анонсировали выход из Транстихоокеанского партнерства и NAFTA

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США анонсировали выход из Транстихоокеанского партнерства и NAFTA

США анонсировали выход из Транстихоокеанского партнерства и NAFTA

В администрации белого дома подтвердили, что США выйдут из Транстихоокеанского партнерства и готовы выйти при необходимости из намного более важной для США Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA) с Мексикой и Канадой.

Как сообщается на обновленном сайте Белого дома в разделе «Задачи». новая администрация США подтверждает намерение выйти из Транстихоокеанского партнерства.

Из текста документа: «Имея большой опыт ведения переговоров, президент понимает, насколько важно, прежде всего, заботиться об американских рабочих и бизнесе, когда речь идет о торговле. Жесткие и справедливые соглашения в сфере международной торговли могут быть использованы для обеспечения роста нашей экономики, возвращения миллионов рабочих мест американцам и оживления депрессивных районов нашей страны. Эта стратегия начнет осуществляться с выхода из Транстихоокеанского партнерства».

В документе также подчеркивается, что в будущем все торговые сделки будут заключаться только после рассмотрения их с точки зрения интересов американских рабочих.

Кроме того, в этом документе говорится о намерении 45-го президента США пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA).

Из текста сообщения: «Если наши партнеры откажутся от пересмотра, который сделает положение американских рабочих более справедливым, президент уведомит от намерении выйти из NAFTA».

Напомним, Трамп и ранее заявлял, что «в первый же день на посту хозяина Белого дома» он намерен начать процедуру выхода страны из соглашения по Транстихоокеанскому партнерству.

Ранее стало известно, что в числе первых указов Трампа было назначение на пост министра обороны США отставного генерала Джеймса Мэттиса по прозвищу Бешеный Пес. Кроме того, президент завизировал ряд официальных назначений, а также документ, провозглашающий Национальнй день патриотизма.

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