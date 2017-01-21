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  • 21.01, 06:22

С сайта Белого дома исчез раздел о правах ЛГБТ-сообщества

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С сайта Белого дома исчез раздел о правах ЛГБТ-сообщества

С сайта Белого дома исчез раздел о правах <nobr>ЛГБТ-сообщества</nobr>

Сразу после инаугурации нового президента США на сайте Белого дома произошли изменения.

В первые же часы после того, как 45-й президент США Дональд Трамп принял присягу в качестве главы государства, с официального сайта Белого дома исчезла страница, посвященная лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. Как пишут тщательно изучившие вопрос американские СМИ, с сайта Белого дома вообще исчезла аббревиатура ЛГБТ.

Кроме того, удалена вкладка сайта о борьбе США с глобальным потеплением. На ее месте размещена программа Трампа по улучшению энергетического сектора страны.

Напомним, администрация Барака Обамы уделяла огромное внимание правам сексуальных меньшинств. В специальном разделе на сайте публиковались законодательные инициативы, защищающие интересы ЛГБТ-сообщества. Напомним, именно при президенте Обаме на всей территории США были узаконены однополые браки. После этого Белый дом подсветили в цвета радужного флага ЛГБТ-сообщества.

А вот Трамп в своей предвыборной программе практически не делал акцентов на проблемах сексуальных меньшинств.

Ранее стало известно, что в числе первых указов, подписанных Трампом на посту президента США, стали положения, приостанавливающие госучреждениями положения реформы Обамы по здравоохранению, а также замораживающие введение новых правил по регулированию экономики. До этого Трамп завизировал ряд официальных назначений, которые Конгресс рассмотрит в ближайшее время, а также указ, провозглашающий Национальный день патриотизма. Из ключевых событий также следует упомянуть сообщение новой администрации Белого дома о том, что США выйдут из Транстихоокеанского партнерства и готовятся к выходу из Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA).

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