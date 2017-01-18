Противники Трампа пообещали сорвать его инаугурацию беспрецедентной волной протестов

Противники избранного президента США хотят любыми способами помешать его вступлению в должность. И ставка делается не только на агитацию — в стране развернулась рекламная кампания под лозунгом «Борись против Трампа на платной основе». За участие в уличных акциях наниматели обещают щедрое вознаграждение.
Записанное тайком видео раскрывает планы сразу нескольких протестных групп. Например, DisruptJ20 — в переводе буквально «Помешать20Января» — собирается приковывать себя цепями к вагонам метро, чтобы остановить движение столичной подземки. И, судя по всему, активисты также призывают платить бездомным, чтобы те помогали протестующим.
О том, что не все протесты против него искренни и бескорыстны, Дональд Трамп заявлял еще во время предвыборной кампании, и сейчас, похоже, появились доказательства. Журналисты The Washington Times нашли в Интернете объявления с предложением оплаты за участие в митингах: «Получай деньги, борясь против Трампа» — 50 долларов в час или 2500 долларов за участие в шести или более акциях. Газета, впрочем, не исключает, что объявления могут оказаться фальшивкой, специально созданной для дискредитации протестного движения.
Как бы то ни было, власти стягивают в Вашингтон полицию и солдат национальной гвардии США. И туда же отправляется группа «Байкеры за Трампа», чтобы помогать охранять общественный порядок.
Если одни спешат так или иначе оказаться в американской столице в день инаугурации, то другие ее бойкотируют. Накануне стало известно, что десятки конгрессменов-демократов отказались от приглашения посмотреть на торжественную клятву Дональда Трампа из-за его оскорбительных высказываний. Избранного президента это не впечатлило, и он попросил всех нежелающих сдать билеты.
поджег себя у недавно открытого отеля Трампа. Огонь, впрочем, быстро потушили, и мужчина даже был в состоянии ответить на вопросы журналистов.
Уже подсчитано, что в день инаугурации и сразу после нее в Америке пройдет около 500 различных выступлений, митингов, демонстраций против Дональда Трампа. Беспрецедентная волна протестов, которая, как надеются организаторы, накроет всю страну.
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