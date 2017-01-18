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  • 18.01, 20:45
Противники Трампа пообещали сорвать его инаугурацию беспрецедентной волной протестов. инаугурации, митинги и протесты, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Противники Трампа пообещали сорвать его инаугурацию беспрецедентной волной протестов

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Противники Трампа пообещали сорвать его инаугурацию беспрецедентной волной протестов

Противники Трампа пообещали сорвать его инаугурацию беспрецедентной волной протестов

Противники Трампа пообещали сорвать его инаугурацию беспрецедентной волной протестов

    Противники избранного президента США хотят любыми способами помешать его вступлению в должность. И ставка делается не только на агитацию — в стране развернулась рекламная кампания под лозунгом «Борись против Трампа на платной основе». За участие в уличных акциях наниматели обещают щедрое вознаграждение.

    В день инаугурации Дональда Трампа демонстрации и митинги против него запланированы в 50 штатах. Только в столице США Вашингтоне Национальная парковая служба уже выдала 25 разрешений на массовые акции. Выдала бы еще, но, по собственному признанию, не может найти новых мест для митингов, чтобы демонстранты не мешали друг другу и жителям города. Хотя, кажется, это желание весьма наивно. Десятки групп и не собираются идти за разрешением митинговать. У них одна задача — сорвать инаугурацию.

    Записанное тайком видео раскрывает планы сразу нескольких протестных групп. Например, DisruptJ20 — в переводе буквально «Помешать20Января» — собирается приковывать себя цепями к вагонам метро, чтобы остановить движение столичной подземки. И, судя по всему, активисты также призывают платить бездомным, чтобы те помогали протестующим.

    О том, что не все протесты против него искренни и бескорыстны, Дональд Трамп заявлял еще во время предвыборной кампании, и сейчас, похоже, появились доказательства. Журналисты The Washington Times нашли в Интернете объявления с предложением оплаты за участие в митингах: «Получай деньги, борясь против Трампа» — 50 долларов в час или 2500 долларов за участие в шести или более акциях. Газета, впрочем, не исключает, что объявления могут оказаться фальшивкой, специально созданной для дискредитации протестного движения.

    Как бы то ни было, власти стягивают в Вашингтон полицию и солдат национальной гвардии США. И туда же отправляется группа «Байкеры за Трампа», чтобы помогать охранять общественный порядок.

    Если одни спешат так или иначе оказаться в американской столице в день инаугурации, то другие ее бойкотируют. Накануне стало известно, что десятки конгрессменов-демократов отказались от приглашения посмотреть на торжественную клятву Дональда Трампа из-за его оскорбительных высказываний. Избранного президента это не впечатлило, и он попросил всех нежелающих сдать билеты.

    В Вашингтоне тем временем протесты уже начались. За два дня до инаугурации демонстранты словно разогреваются перед большим событием. Один из протестующих даже поджег себя у недавно открытого отеля Трампа. Огонь, впрочем, быстро потушили, и мужчина даже был в состоянии ответить на вопросы журналистов.

    Уже подсчитано, что в день инаугурации и сразу после нее в Америке пройдет около 500 различных выступлений, митингов, демонстраций против Дональда Трампа. Беспрецедентная волна протестов, которая, как надеются организаторы, накроет всю страну.

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