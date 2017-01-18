Трамп просит вернуть билеты тех, кто намерен бойкотировать его инаугурацию

По меньшей мере 38 конгрессменов от Демократической партии планируют проигнорировать церемонию вступления Дональда Трампа в должность президента.
Избранный президент США обратился с призывом вернуть билеты на инаугурацию тех, кто не собирается ее посещать. Об этом он заявил телеканалу Fox News
Дональд Трамп
: «Что касается тех людей, которые не пойдут, то с этим все в порядке, потому что нам очень нужны свободные места, и я надеюсь, что они вернут мне свои билеты».
По традиции все сенаторы и члены Палаты представителей получают билеты на инаугурацию, которая проходит возле здания Конгресса в Вашингтоне. Но в этот раз почти четыре десятка демократов решили бойкотировать церемонию. Однако это обстоятельство не смутило Трампа. Он рассчитывает, что на мероприятие придет рекордное количество людей. Как утверждают организаторы, на Капитолийском холме 20 января могут собраться до 3 млн человек. Отметим, что инаугурацию Обамы посетили меньше 2 млн человек.
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