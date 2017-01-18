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  • 18.01, 11:39
Противник Трампа пытался поджечь себя в Вашингтоне. митинги и протесты, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Противник Трампа пытался поджечь себя в Вашингтоне

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Противник Трампа пытался поджечь себя в Вашингтоне

Противник Трампа пытался поджечь себя в Вашингтоне

Противник Трампа пытался поджечь себя в Вашингтоне

    Житель США пытался устроить акт самосожжения в знак протеста против избрания президентом Дональда Трампа.

    Поджечь себя мужчина попытался рядом с гостиницей Trump International Hotel в Вашингтоне вечером 17 января.

    Протестующий: «Я сделал это в знак протеста против того, что мы избрали президентом человека, который неспособен уважать нашу конституцию».

    По информации телеканала NBC, противник избранного президента получил ожоги и был доставлен в больницу.

    Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января. Полиция американской столицы готовится к тому, что в акциях протеста могут принять участие до 900 тысяч человек.

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