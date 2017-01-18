Противник Трампа пытался поджечь себя в Вашингтоне

Житель США пытался устроить акт самосожжения в знак протеста против избрания президентом Дональда Трампа.

Поджечь себя мужчина попытался рядом с гостиницей Trump International Hotel в Вашингтоне вечером 17 января.: «Я сделал это в знак протеста против того, что мы избрали президентом человека, который неспособен уважать нашу конституцию».По информации телеканала NBC, противник избранного президента получил ожоги и был доставлен в больницу.Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января. Полиция американской столицы готовится к тому, что в акциях протеста могут принять участие до 900 тысяч человек.