Путин: в США готовы организовать Майдан, чтобы не дать Трампу вступить в должность

Президент РФ на
ТАСС.
пресс-конференции по итогам встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном ответил на вопросы о ситуации в США.
Владимир Путин: «Такое ощущение, что, потренировавшись, они готовы у себя в Вашингтоне Майдан организовать, только не дать Трампу вступить в должность».
Как считает Владимир Путин, у этой борьбы есть несколько задач. Первая — подорвать легитимность Трампа. А вторая — связать по рукам и ногам избранного президента при выполнении данных им в ходе избирательной кампании обещаний, как внутри страны, так и на международной арене.
Владимир Путин: «Как можно что-то сделать по улучшению российско-американских отношений, если вбрасываются такие „утки“ как вмешательство каких-то хакеров в ход избирательной кампании?»
При этом Путин подчеркнул, что хакеры, кем бы они ни были, не фальсифицировали данные. Они лишь вскрыли материалы предвыборного штаба Демократической партии. Президент РФ также жестко раскритиковал заказчиков фальшивки о сборе компромата на Трампа в России, заявив, что они «хуже проституток».
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