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  • 17.01, 17:28

Путин: заказчики фальшивок против Трампа хуже проституток

11 комментариев
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
Путин: заказчики фальшивок против Трампа хуже проституток

Путин: заказчики фальшивок против Трампа хуже проституток

Путин: заказчики фальшивок против Трампа хуже проституток
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Президент России заявил, что информация о слежке российских спецслужб за Дональдом Трампом — это фальшивка. Владимир Путин обрушился с резкой критикой на заказчиков данного фейка.

    Президент РФ отметил, что он не знаком с Трампом и не может предугадать, что новый президент США будет делать на международной арене, поэтому у него нет оснований ни защищать, ни нападать на избранного 45-го президента США. Но он считает аморальными действия заказчиков доклада о слежке России за Трампом. С таким заявлением президент РФ выступил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном, передает ТАСС.

    Владимир Путин: «Заказчики фальшивок против Трампа хуже проституток, у них нет никаких моральных ограничений».

    Президент добавил, что Трамп приезжал в Москву несколько лет назад. И в тот период он не был политическим деятелем, а в России не знали о его политических амбициях.

    Владимир Путин: «Просто бизнесмен, один из богатых людей Америки. Что, кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером? Конечно, нет, это просто полный бред… Трамп приехал — и тут же побежал встречаться с московскими проститутками? Это человек, во-первых, взрослый уже. А во-вторых, человек, который ну не всю жизнь, но многие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Вы знаете, я с трудом могу такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью».

    Путин высказал мнение, что в настоящее время в США происходит внутриполитическая борьба, в ходе которой ставится несколько задач. Можно видеть попытки со стороны уходящей администрации Барака Обамы подорвать легитимность избранного президента Дональда Трампа.

    Владимир Путин: «Что мы наблюдаем в Соединенных Штатах? Мы наблюдаем продолжающуюся острую внутриполитическую борьбу, несмотря на то, что выборы президента завершены и они завершились убедительной победой господина Трампа».


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