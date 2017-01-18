СМИ: участникам антитрамповских протестов предлагают до $2500 в месяц

В американских городах появились объявления с предложениями заработать на протестах против избранного президента.пишет газета The Washington Times. Активистам предлагают 2500 долларов в месяц или 50 долларов в час за непосредственное участие в мероприятиях.
Слоган одного из объявлений гласит: «Получай деньги, борясь против Трампа!». Отмечается, что разместившая его организация Demand Protest «платит политически мотивированным людям за то, во что они уже верят».
«Работу» предлагают жителям городов Остин, Шарлотт, Колорадо-Спрингс, Колумбус, Денвер, Детройт, Эль-Пасо, Форт-Уэрт, Джексонвилл, Окленд, Оклахома-Сити, Филадельфия, Финикс, Сан-Франциско, Сан-Диего, Сиэттл, Талса и Вашингтон. Впрочем, не исключено, что эти объявления размещены мошенниками, отмечает РИА Новости.
Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне в пятницу, 20 января. Известно, что протестовать в столице США в этот день будут около 200 тысяч человек. Американские байкеры уже заявили, что обеспечат порядок во время церемонии.
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