Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.01, 01:02

СМИ: участникам антитрамповских протестов предлагают до $2500 в месяц

комментировать

СМИ: участникам антитрамповских протестов предлагают до $2500 в месяц

СМИ: участникам антитрамповских протестов предлагают до $2500 в месяц

В американских городах появились объявления с предложениями заработать на протестах против избранного президента.

Подобные объявления появились в более чем 20 городах, пишет газета The Washington Times. Активистам предлагают 2500 долларов в месяц или 50 долларов в час за непосредственное участие в мероприятиях.

Слоган одного из объявлений гласит: «Получай деньги, борясь против Трампа!». Отмечается, что разместившая его организация Demand Protest «платит политически мотивированным людям за то, во что они уже верят».

«Работу» предлагают жителям городов Остин, Шарлотт, Колорадо-Спрингс, Колумбус, Денвер, Детройт, Эль-Пасо, Форт-Уэрт, Джексонвилл, Окленд, Оклахома-Сити, Филадельфия, Финикс, Сан-Франциско, Сан-Диего, Сиэттл, Талса и Вашингтон. Впрочем, не исключено, что эти объявления размещены мошенниками, отмечает РИА Новости.

Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне в пятницу, 20 января. Известно, что протестовать в столице США в этот день будут около 200 тысяч человек. Американские байкеры уже заявили, что обеспечат порядок во время церемонии.

Новости по теме

Выборы президента в США

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru