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  • 13.01, 08:51

Сотни активистов готовятся сорвать инаугурацию Трампа

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Сотни активистов готовятся сорвать инаугурацию Трампа

Сотни активистов готовятся сорвать инаугурацию Трампа

Сотни человек угрожают сорвать церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Речь идет об активистах общественного объединения DisruptJ20, которое связано с целым рядом американских общественных организаций, включая движение за права темнокожих Black Lives Matter.


Около 300 активистов должны в день инаугурации 20 января парализовать работу 12 контрольно-пропускных пунктов, которые устанавливаются вокруг Капитолийского холма и вдоль маршрута парада по Пенсильвания-авеню.

Как сообщает ТАСС, 20 января в Вашингтоне будут протестовать 27 различных групп и организаций — в четыре раза больше, чем на предыдущих инаугурациях предшественников Трампа на посту главы государства.

Церемония вхождения Дональда Трампа в должность пройдет у здания Конгресса на Капитолийском холме. Политик принесет присягу со специального возвышения. После этого 45-й президент страны выступит с речью, в которой изложит основные направления своей политики.

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