Сотни активистов готовятся сорвать инаугурацию Трампа

Сотни человек угрожают сорвать церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
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#DisruptJ20: Nationwide and Bay Area Call-outs for General Strike Against Trumphttps://t.co/iuav3WvPOr#J20 pic.twitter.com/CvaqEJTTIR— Indybay (@Indybay) 11 января 2017 г.
Около 300 активистов должны в день инаугурации 20 января парализовать работу 12 контрольно-пропускных пунктов, которые устанавливаются вокруг Капитолийского холма и вдоль маршрута парада по Пенсильвания-авеню.
Как сообщает ТАСС, 20 января в Вашингтоне будут протестовать 27 различных групп и организаций — в четыре раза больше, чем на предыдущих инаугурациях предшественников Трампа на посту главы государства.
Церемония вхождения Дональда Трампа в должность пройдет у здания Конгресса на Капитолийском холме. Политик принесет присягу со специального возвышения. После этого 45-й президент страны выступит с речью, в которой изложит основные направления своей политики.
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