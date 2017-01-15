Американские байкеры защитят инаугурацию Трампа «стеной из мяса»

До инаугурации избранного президента США Дональда Трампа осталось шесть дней, она состоится 20 января. Полицейские в Вашингтоне готовятся к массовым демонстрациям как за нового президента, так и против него.The Sunday Times сообщила о возможной встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Рейкьявике — по аналогии с переговорами Рональда Рейгана и Михаила Горбачёва. Однако на деле эта информация оказалась выдумкой: официальный представитель избранного президента Шон Спайсер назвал публикацию ложью. И в команде Трампа сейчас вовсю заняты приготовлениями к инаугурации. Она состоится 20 января.
Из США — корреспондент НТВ Алексей Веселовский.
За считанные дни до инаугурации скандалы не оставляют Дональда Трампа. На этот раз по нему «проехался» конгрессмен Джон Льюис, демократ из Джорджии, который заявил, что не поедет на инаугурацию в Вашингтон впервые за три с лишним десятилетия, потому что считает, что Трамп был избран не легитимно. Трамп в ответ разразился гневным твитом.
Дональд Трамп, избранный президент США: «Конгрессмен Льюис должен больше времени проводить помогая своему округу, который находится в ужасном состоянии и разваливается на части (не говоря о преступлениях), чем фальшиво жаловаться на результаты выборов. Одна болтовня, болтовня, болтовня — никаких действий и результатов. Грустно».
Нюанс в том, что Льюис, которого «приложил» Трамп, не просто конгрессмен — в США многие считают его чуть ли не иконой движения за гражданские права. Он один из тех, кто в 1960-х организовывал марши чернокожих на американском юге, стоял рядом с Мартином Лютером Кингом, и словесную атаку на него как раз накануне Дня памяти Кинга встретили не очень хорошо.
Песня Глории Гейнор о разрушенной любви неожиданно получила политический подтекст. «Я выживу и при Трампе», — намекают голливудские звезды. Многие из них тоже демонстративно отказались приезжать в Вашингтон на инаугурацию, а некоторые на следующий день собираются участвовать в «Женском марше на Вашингтон», чтобы выразить протест Трампу. Полиция ожидает, что в демонстрации примет участие около 200 тысяч человек.
В день инаугурации протестующие собираются помешать тем, кто пойдет на нее посмотреть. Сорвать ее вряд ли удастся, но противники Трампа хотят блокировать пункты прохода на торжественное мероприятие, чтобы за оцепление прошло как можно меньше людей. Впрочем есть и другие силы. В движении «Байкеры за Трампа», например, пообещали выстроить «стену из мяса» на пути у протестующих. Подробнее — в репортаже НТВ.
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