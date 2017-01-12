Трамп поделился эмоциями после нашумевшей пресс-конференции в Нью-Йорке

Избранный президент Дональд Трамп считает свою
пресс-конференцию чрезвычайно удачной. Во всяком случае, об этом он написал в своем Twitter.
We had a great News Conference at Trump Tower today. A couple of FAKE NEWS organizations were there but the people truly get what’s going on— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2017 г.
Действительно, эта пресс-конференция стала заметным событием для мировых массмедиа, отдельные высказывания Трампа вынесены на первые полосы газет. Впрочем, большинство воздерживаются от оценок, ограничиваясь подбором цитат.
Две самые влиятельные американские газеты — The Washington Post и The New York Times — особо выделили замечание Трампа, что он не исключает причастность Москвы к хакерским атакам. Британская The Guardian обратила внимание на то, что фальшивка о якобы имеющемся у Кремля компромате на избранного президента США может осложнить его отношения со спецслужбами. А немецкий Der Spiegel отметил перепалку, которая завязалась у Трампа с представителем CNN: он обвинил телеканал в предвзятости и распространении лжи.
Трамп назвал распространение фальшивок о нем в прессе «охотой на ведьм», он считает, что разведка не должна допускать подобного, и даже вспомнил по этому случаю нацистскую Германию.
Впрочем, глава Национальной разведки США Клэппер уже позвонил Трампу и сказал, что спецслужбы не имеют ко всему этому никакого отношения, не подтверждают достоверность документов и обеспокоены их публикацией. Как стало известно, они были подготовлены некой частной охранной фирмой, которую основал бывший агент британской MI6, документы разошлись среди журналистов и конгрессменов еще до того, как разведсообществу США стало о них известно.
Что касается других моментов пресс-конференции, то появилась и официальная реакция некоторых иностранных государств на замечание Трампа о том, что хакерством мог заниматься кто угодно, включая Китай. Из Пекина ответили в том смысле, что «нужно сотрудничать, а не указывать друг на друга пальцем».
В Мехико возмутились очередным заявлением о скором строительстве стены на мексиканской границе, причем за счет Мексики.
Пенья Ньето, президент Мексики: «Очевидно, что у нас с будущей администрацией Соединенных Штатов есть разные мнения по ряду вопросов, таких как строительство стены, за которую, конечно, Мексика платить не будет».
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