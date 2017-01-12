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  • 12.01, 22:16
Трамп поделился эмоциями после нашумевшей пресс-конференции в Нью-Йорке. CNN, Twitter, Китай, Мексика, разведка и контрразведка, СМИ, спецслужбы, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Трамп поделился эмоциями после нашумевшей пресс-конференции в Нью-Йорке

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Трамп поделился эмоциями после нашумевшей <nobr>пресс-конференции</nobr> в <nobr>Нью-Йорке</nobr>

Трамп поделился эмоциями после нашумевшей пресс-конференции в Нью-Йорке

Трамп поделился эмоциями после нашумевшей <nobr>пресс-конференции</nobr> в <nobr>Нью-Йорке</nobr>

    Избранный президент Дональд Трамп считает свою пресс-конференцию чрезвычайно удачной. Во всяком случае, об этом он написал в своем Twitter.

    Дональд Трамп: «У нас была прекрасная пресс-конференция в „Трамп-тауэр“. Там была парочка организаций — производителей поддельных новостей, но люди понимают, что происходит на самом деле».




    Действительно, эта пресс-конференция стала заметным событием для мировых массмедиа, отдельные высказывания Трампа вынесены на первые полосы газет. Впрочем, большинство воздерживаются от оценок, ограничиваясь подбором цитат.

    Две самые влиятельные американские газеты — The Washington Post и The New York Times — особо выделили замечание Трампа, что он не исключает причастность Москвы к хакерским атакам. Британская The Guardian обратила внимание на то, что фальшивка о якобы имеющемся у Кремля компромате на избранного президента США может осложнить его отношения со спецслужбами. А немецкий Der Spiegel отметил перепалку, которая завязалась у Трампа с представителем CNN: он обвинил телеканал в предвзятости и распространении лжи.

    Трамп назвал распространение фальшивок о нем в прессе «охотой на ведьм», он считает, что разведка не должна допускать подобного, и даже вспомнил по этому случаю нацистскую Германию.

    Впрочем, глава Национальной разведки США Клэппер уже позвонил Трампу и сказал, что спецслужбы не имеют ко всему этому никакого отношения, не подтверждают достоверность документов и обеспокоены их публикацией. Как стало известно, они были подготовлены некой частной охранной фирмой, которую основал бывший агент британской MI6, документы разошлись среди журналистов и конгрессменов еще до того, как разведсообществу США стало о них известно.

    Что касается других моментов пресс-конференции, то появилась и официальная реакция некоторых иностранных государств на замечание Трампа о том, что хакерством мог заниматься кто угодно, включая Китай. Из Пекина ответили в том смысле, что «нужно сотрудничать, а не указывать друг на друга пальцем».

    В Мехико возмутились очередным заявлением о скором строительстве стены на мексиканской границе, причем за счет Мексики.

    Пенья Ньето, президент Мексики: «Очевидно, что у нас с будущей администрацией Соединенных Штатов есть разные мнения по ряду вопросов, таких как строительство стены, за которую, конечно, Мексика платить не будет».

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