Американская разведка открестилась от утечек «компромата» на Трампа

Нацразведка США не имела отношения к утечкам в СМИ так называемого компромата на избранного президента Трампа и расценивает эти утечки как угрозу безопасности страны.
Клаппер заявил, что разведка США не имеет оснований говорить о достоверности информации, изложенной в докладе о «компромате» на Трампа, и не опирается на нее в своих выводах, передает «Интерфакс».
существовании компромата, который якобы российские спецслужбы собирали на Дональда Трампа. Выяснилось, что документ, в котором озвучивалась данная информация, составил бывший сотрудник британской разведки.
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