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  • 12.01, 07:06

Американская разведка открестилась от утечек «компромата» на Трампа

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Американская разведка открестилась от утечек «компромата» на Трампа

Американская разведка открестилась от утечек «компромата» на Трампа

Нацразведка США не имела отношения к утечкам в СМИ так называемого компромата на избранного президента Трампа и расценивает эти утечки как угрозу безопасности страны.

Об этом журналистам заявил глава нацразведки Джеймс Клаппер. По его словам, он обсудил происходящее с Дональдом Трампом.

Клаппер заявил, что разведка США не имеет оснований говорить о достоверности информации, изложенной в докладе о «компромате» на Трампа, и не опирается на нее в своих выводах, передает «Интерфакс».

Ранее телеканал CNN и портал BuzzFeed сообщили о существовании компромата, который якобы российские спецслужбы собирали на Дональда Трампа. Выяснилось, что документ, в котором озвучивалась данная информация, составил бывший сотрудник британской разведки.

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