Президент Мексики прокомментировал заявление Трампа о стене

Мексика намерена поддерживать хорошие отношения с администрацией Трампа, но платить за строительство стены между двумя государствами не будет.ТАСС.
Энрике Пенья Ньето, президент Мексики: «У нас есть разногласия с США, например, стена, за которую мы не будем платить, но мы собираемся иметь хорошие отношения».
Ранее власти Мексики заявляли, что все расходы по строительству «великой мексиканской стены» должен взять инициатор ее возведения — США.
В среду избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что начнет строительство стены на границе с Мексикой, не дожидаясь окончания переговоров с Мехико. По его словам, Мехико «компенсирует стоимость стены» в той или иной форме. Заявления Трампа обрушили курс мексиканского песо.
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