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  • 12.01, 04:04

Президент Мексики прокомментировал заявление Трампа о стене

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Президент Мексики прокомментировал заявление Трампа о стене

Президент Мексики прокомментировал заявление Трампа о стене

Мексика намерена поддерживать хорошие отношения с администрацией Трампа, но платить за строительство стены между двумя государствами не будет.

Об этом заявил президент страны Энрике Пенья Ньето, сообщает ТАСС.

Энрике Пенья Ньето, президент Мексики: «У нас есть разногласия с США, например, стена, за которую мы не будем платить, но мы собираемся иметь хорошие отношения».

Ранее власти Мексики заявляли, что все расходы по строительству «великой мексиканской стены» должен взять инициатор ее возведения — США.

В среду избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что начнет строительство стены на границе с Мексикой, не дожидаясь окончания переговоров с Мехико. По его словам, Мехико «компенсирует стоимость стены» в той или иной форме. Заявления Трампа обрушили курс мексиканского песо.

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