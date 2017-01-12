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  • 12.01, 14:40
Западные СМИ «не заметили» слов Трампа о необходимости диалога с Россией. CNN, СМИ, США, Трамп Дональд, хакеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Западные СМИ «не заметили» слов Трампа о необходимости диалога с Россией

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Западные СМИ «не заметили» слов Трампа о необходимости диалога с Россией

Западные СМИ «не заметили» слов Трампа о необходимости диалога с Россией

    Пресс-конференция Дональда Трампа — сегодня на первых полосах ведущих мировых изданий. Западные СМИ воздерживаются от оценок, но выражают свое отношение к словам избранного президента США подбором цитат. Все как один проигнорировали высказывания Трампа о необходимости диалога с Россией.

    The Washington Post вынесла в заголовок фразу Трампа о том, что он не исключает причастность Москвы к хакерским атакам. The New York Times также сочла это высказывание самым важным — оно идет первым в списке 10 наиболее значимых, по мнению газеты, тем пресс-конференции.

    Британская The Guardian обратила внимание на то, что фальшивка с якобы имеющимся у Кремля компроматом на Трампа может подорвать отношения избранного президента со спецслужбами. А немецкий Der Spiegel отмечает резкий ответ Трампа телеканалу CNN, который обнародовал непроверенную и недостоверную информацию.

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