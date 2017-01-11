Белый дом: Обама еще не читал законопроект о введении новых антироссийских санкций

Представитель Белого дома Джош Эрнест не смог ответить журналистам на вопрос, подпишет ли Обама закон о введении новых антироссийских санкций, в случае, если законопроект одобрит Конгресс США.
Ранее стало известно, что сенаторы США представили список новых санкций против России. Законопроект внесен на рассмотрение в обе палаты американского Конгресса. Согласно документу, под ограничения попадают лица и компании, которые инвестируют в добычу полезных ископаемых на территории России, речь идет поставке товаров, услуг и технологий. Рассматриваемые Конгрессом санкции также коснутся тех, кто вкладывает деньги в строительство трубопроводов и гражданских ядерных объектов. Та же участь ждет тех, кто будет заниматься покупкой-продажей гособлигаций России, бондов российских компаний или же примет участие в приватизации зарегистрированных в РФ корпораций.
Бен Кардин, член комитета сената США по иностранным делам: «Мы вносим законопроект, который вводит дополнительные санкции против России в связи с ее деятельностью против интересов США. Действия хакеров были направлены на разрушение нашей избирательной системы, против одного из кандидатов в президенты США. Нас атаковали. Здесь больше нечего обсуждать».
Примечательно, что предполагаемые экономические ограничения являются санкциями второго уровня. Это значит, что они могут быть применены не только в отношении физических и юридических лиц США, но и против граждан и компаний третьих стран. Чтобы новые правила вступили в силу, законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса и подписан президентом США.
Проект закона о введении новых антироссийских санкций сенаторы представили, когда в Москве была уже глубокая ночь, однако официальный представитель МИД России Мария Захарова уже прокомментировала новости из-за океана, напомнив, что «у Обамы и его команды на разрушение мира осталось всего 9 дней».
А пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова заявила, что считает восстановление экономических связей между Россией и США более разумным планом действий, чем поддержку идей «политического старца» — американского сенатора Джона Маккейна, ставшего одним из авторов законопроекта о расширении антироссийских санкций.
Полномочия действующего президента США Барака Обамы истекают 20 января, в день вступления в должность 45-го президента страны Дональда Трампа.
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