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  • 11.01, 06:49
Белый дом: Обама еще не читал законопроект о введении новых антироссийских санкций. МИД РФ, Обама Барак, парламенты, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Белый дом: Обама еще не читал законопроект о введении новых антироссийских санкций

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Белый дом: Обама еще не читал законопроект о введении новых антироссийских санкций

Белый дом: Обама еще не читал законопроект о введении новых антироссийских санкций

    Представитель Белого дома Джош Эрнест не смог ответить журналистам на вопрос, подпишет ли Обама закон о введении новых антироссийских санкций, в случае, если законопроект одобрит Конгресс США.

    Джош Эрнест, официальный представитель администрации президента США: «Барак Обама пока не видел законопроект. Президент Соединенных Штатов судит о каждом предложенном законодательном пакете отдельно и отводит важную роль Конгрессу в вопросе отношений с РФ».

    Ранее стало известно, что сенаторы США представили список новых санкций против России. Законопроект внесен на рассмотрение в обе палаты американского Конгресса. Согласно документу, под ограничения попадают лица и компании, которые инвестируют в добычу полезных ископаемых на территории России, речь идет поставке товаров, услуг и технологий. Рассматриваемые Конгрессом санкции также коснутся тех, кто вкладывает деньги в строительство трубопроводов и гражданских ядерных объектов. Та же участь ждет тех, кто будет заниматься покупкой-продажей гособлигаций России, бондов российских компаний или же примет участие в приватизации зарегистрированных в РФ корпораций.

    Бен Кардин, член комитета сената США по иностранным делам: «Мы вносим законопроект, который вводит дополнительные санкции против России в связи с ее деятельностью против интересов США. Действия хакеров были направлены на разрушение нашей избирательной системы, против одного из кандидатов в президенты США. Нас атаковали. Здесь больше нечего обсуждать».

    Примечательно, что предполагаемые экономические ограничения являются санкциями второго уровня. Это значит, что они могут быть применены не только в отношении физических и юридических лиц США, но и против граждан и компаний третьих стран. Чтобы новые правила вступили в силу, законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса и подписан президентом США.

    Проект закона о введении новых антироссийских санкций сенаторы представили, когда в Москве была уже глубокая ночь, однако официальный представитель МИД России Мария Захарова уже прокомментировала новости из-за океана, напомнив, что «у Обамы и его команды на разрушение мира осталось всего 9 дней».
    А пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова заявила, что считает восстановление экономических связей между Россией и США более разумным планом действий, чем поддержку идей «политического старца» — американского сенатора Джона Маккейна, ставшего одним из авторов законопроекта о расширении антироссийских санкций.

    Полномочия действующего президента США Барака Обамы истекают 20 января, в день вступления в должность 45-го президента страны Дональда Трампа.

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