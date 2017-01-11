«Ущербный политический старец»: в кабмине РФ прокомментировали идеи Маккейна о расширении санкций

ТАСС, пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова прокомментировала внесенный на обсуждение Конгресса США законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России. Документ подготовили несколько американских сенаторов, в том числе 80-летний республиканец Джон Маккейн.
Пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова считает восстановление экономических связей между Россией и США более разумным планом действий, чем поддержку идей американского сенатора Джона Маккейна, ставшего одним из авторов инициативы Конгресса США о расширении антироссийских санкций.
Наталья Тимакова, пресс-секретарь премьер-министра РФ: «Трудно комментировать законопроекты, принимаемые в чужой стране. Но грустно, что подобные решения инициируются в Америке такими людьми, как Маккейн. Маккейн — не тот человек, который определяет вектор российско-американских отношений. Жаль, что именно такие ущербные политические старцы пытаются навязать свою позицию американскому народу. Иногда нужно проявить мудрость и вовремя уйти».
По мнению Тимаковой, в настоящее время более разумным было бы заниматься возобновлением и укреплением экономических отношений между Россией и США.
Наталья Тимакова: «Экономические отношения России и США серьезно деградировали, хотя и раньше они не были на высоком уровне. Правительство России полагало бы разумным возобновление экономических отношений с США».
Ранее стало известно, что группа сенаторов от обеих американских партий, внесла на рассмотрение парламента законопроект о новых санкциях в отношении России за кибератаки перед выборами в США, ответственность за которые в Вашингтоне бездоказательно приписывают неким «русским хакерам». Документ также предполагает ввести ответственность за любые действия, которые можно истолковать, как «признание суверенитета России над Крымом», а также за признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, все предыдущие антироссийские санкции, введенные ранее США в связи с ситуацией на Украине, предлагается закрепить на законодательном уровне.
в отношении пяти граждан РФ, включая главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Последние инициативы Вашингтона прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвавший их достойными сожаления «попытками нанести дальнейший урон перспективам двусторонних отношений» между Россией и США.
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