Шериф
Прямой эфир доступен только по ТВ до 05:01
Шериф 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 11.01, 03:48

«Ущербный политический старец»: в кабмине РФ прокомментировали идеи Маккейна о расширении санкций

комментировать

«Ущербный политический старец»: в кабмине РФ прокомментировали идеи Маккейна о расширении санкций

«Ущербный политический старец»: в кабмине РФ прокомментировали идеи Маккейна о расширении санкций

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова считает восстановление экономических связей между Россией и США более разумным планом действий, чем поддержку идей американского сенатора Джона Маккейна, ставшего одним из авторов инициативы Конгресса США о расширении антироссийских санкций.

Как пишет ТАСС, пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова прокомментировала внесенный на обсуждение Конгресса США законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России. Документ подготовили несколько американских сенаторов, в том числе 80-летний республиканец Джон Маккейн.

Наталья Тимакова, пресс-секретарь премьер-министра РФ: «Трудно комментировать законопроекты, принимаемые в чужой стране. Но грустно, что подобные решения инициируются в Америке такими людьми, как Маккейн. Маккейн — не тот человек, который определяет вектор российско-американских отношений. Жаль, что именно такие ущербные политические старцы пытаются навязать свою позицию американскому народу. Иногда нужно проявить мудрость и вовремя уйти».

По мнению Тимаковой, в настоящее время более разумным было бы заниматься возобновлением и укреплением экономических отношений между Россией и США.

Наталья Тимакова: «Экономические отношения России и США серьезно деградировали, хотя и раньше они не были на высоком уровне. Правительство России полагало бы разумным возобновление экономических отношений с США».

Ранее стало известно, что группа сенаторов от обеих американских партий, внесла на рассмотрение парламента законопроект о новых санкциях в отношении России за кибератаки перед выборами в США, ответственность за которые в Вашингтоне бездоказательно приписывают неким «русским хакерам». Документ также предполагает ввести ответственность за любые действия, которые можно истолковать, как «признание суверенитета России над Крымом», а также за признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, все предыдущие антироссийские санкции, введенные ранее США в связи с ситуацией на Украине, предлагается закрепить на законодательном уровне.

Напомним, накануне Минфин США расширил действие антироссийских санкций в отношении пяти граждан РФ, включая главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Последние инициативы Вашингтона прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвавший их достойными сожаления «попытками нанести дальнейший урон перспективам двусторонних отношений» между Россией и США.

Новости по теме

Санкции против РФ и ответные меры

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru