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  • 11.01, 03:47

В Сенат США внесен законопроект о новых антироссийских санкциях

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В Сенат США внесен законопроект о новых антироссийских санкциях

В Сенат США внесен законопроект о новых антироссийских санкциях

Американские сенаторы обсудят санкции в отношении энергосектора РФ, а также другие новые ограничительные антироссийские меры.

По сведениям ТАСС, авторами документа о введении дополнительных санкций в отношении России из-за предполагаемых кибератак, внесенного на рассмотрение сената, стали представители и Демократической и Республиканской партий США. В их числе республиканцы Джон Маккейн, Роберт Портман и Линдси Грэм, а также демократы Бен Кардин и Боб Менендес.

В документе утверждается, что санкции необходимо ввести из-за того, что Россия якобы нарушила свои международные обязательства, «вторгшись в Грузию» и «незаконно аннексировав Крым». Сенаторы также обвиняют Россию в дестабилизации ситуации на Украине и гибели мирных жителей в Сирии.

Документ предполагает запретить инвесторам и компаниям участвовать в строительстве российских трубопроводов, а также «ввести ограничительные меры на инвестиции в развитие проектов в сфере гражданской атомной энергетики, реализуемых Россией». Авторы инициативы намерены также ввести запрет на участие иностранных компаний в разработке российских нефтяных и газовых месторождений, если сумма инвестиций превышает 20 млн долларов.

Документ запрещает любые действия, которые можно истолковать, как «признание суверенитета России над Крымом», а также независимости Абхазии и Южной Осетии. А все предыдущие антироссийские санкции, введенные ранее США в связи с ситуацией на Украине, предлагается закрепить на законодательном уровне.

Ранее стало известно, что «всеобъемлющие санкции» против РФ, которые действующие власти США намерены ввести за приписываемые России кибератаки, предусматривают ограничительные меры в отношении тех, кто сотрудничает с российским военными и структурами безопасности, что может отразиться и на иностранных компаниях. А накануне Минфин США ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Не обошлось и без курьезных инициатив: так демократ Джефф Вудберн предложил ответить на «кибератаки России» полным запретом на продажу в США русской водки.

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