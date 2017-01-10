СМИ раскрыли подробности новых «всеобъемлющих» санкций США

Предложенный группой американских сенаторов законопроект о новых антироссийских санкциях США включает запрет на въезд для ряда российских должностных лиц и замораживание возможных активов.Reuters оказалась сокращенная версия документа, который сегодня должен быть представлен на рассмотрение Конгресса США. Речь, судя по всему, идет об анонсируемых «всеобъемлющих санкциях» против РФ, вводимых за якобы «хакерские атаки русских» во время выборов президента США.
Законопроект предусматривает ограничительные меры в отношении тех, кто сотрудничает с российским военными и структурами безопасности, что может коснуться иностранных компаний.
Согласно документу, визовые ограничения и заморозка активов будет введена в отношении лиц, «которые участвовали в значимых действиях, подрывающих кибербезопасность общественной или частной инфраструктуры и демократических институтов», и лиц, которые содействовали таким действиям.
«всеобъемлющие» санкции затронут главу российского государства и его ближайшее окружение.
В Кремле все высказывания США про якобы спланированные правительством кибератаки во время президентских выборов называют утомительными и эмоциональными — не больше. Введение «всеобъемлющих» санкций пресс-секретарь президента Владимира Путина назвал очередной попыткой нанести урон перспективам отношений Москвы и Вашингтона. А в МИД РФ считают, что новые санкции США против физических лиц РФ призваны максимально затруднить работу новой американской администрации во главе с Дональдом Трампом.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал действия США «недостойной мстительностью» уходящей администрации Обамы, а уполномоченный по правам человека при внешнеполитическом ведомстве Константин Долгов назвал поведение американской элиты «агонией».
Накануне Минфин США также расширил так называемый «список Магнитского»: ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Согласно опубликованному пресс-релизу министерства, в список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.
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