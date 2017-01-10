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  • 10.01, 15:41

«Глубочайшее сожаление»: Песков оценил работу Обамы на посту президента

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«Глубочайшее сожаление»: Песков оценил работу Обамы на посту президента

«Глубочайшее сожаление»: Песков оценил работу Обамы на посту президента

В Москве сожалеют о деградации российско-американских отношений во время второго срока президентства Барака Обамы, заявил Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Результаты президентства Обамы — это внутреннее дело США, и мы не хотели бы в это вмешиваться. Но мы можем выразить глубочайшее сожаление в связи с тем, что на второй срок президентства Обамы пришелся период беспрецедентной затянувшейся деградации двусторонних отношений».

Песков подчеркнул, что сейчас отношения между двумя странами находятся в низшей точке, что не соответствует ни интересам Москвы, ни интересам Вашингтона. В связи с этим пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Москве надеются на «более позитивную траекторию выстраивания наших отношений» в будущем.

Кроме того, Песков назвал расширение «списка Магнитского» дополнительным шагом по «рукотворной деградации» российско-американских отношений.

Также пресс-секретарь президента прокомментировал инициативу американских сенаторов, решивших подготовить законопроект о новых антироссийских санкциях в связи с обвинениями во вмешательстве в выборы в США. Песков подчеркнул, что в Москве видят «попытки удар за ударом нанести дальнейший урон перспективам наших двусторонних отношений».

Напомним, ранее стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин и еще четыре российских гражданина — Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин — внесены в санкционный «список Магнитского». Кроме того, в американском сенате анонсировали введение новых и «всеобъемлющих» санкций из-за «русских хакеров», якобы вмешавшихся в президентские выборы в США. В Кремле же отмечали, что заявления о причастности РФ к кибератакам уже «серьезно утомили» и напоминают «охоту на ведьм».

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