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  • 10.01, 14:09

«Оскорби и унизь»: Захарова назвала девиз команды Обамы

1 комментарий

«Оскорби и унизь»: Захарова назвала девиз команды Обамы

«Оскорби и унизь»: Захарова назвала девиз команды Обамы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова американской актрисы Мэрил Стрип в адрес избранного президента США Дональда Трампа.

По мнению Захаровой, высказывания Мэрил Стрип можно отнести и к уходящей администрации Барака Обамы. Об этом дипломат написала на своей странице в Facebook.

Мария Захарова: «А разве это не относится к предыдущей администрации? Конечно: относится. Оскорби и унизь, пусть даже бессмысленно и получая обратный результат — это девиз уходящей команды».

По мнению Захаровой, «инстинктивное желание унижать» не касалось Мэрил Стрип только потому, что раньше она «не входила в категорию тех, в отношении кого „могущественный человек использовал свое положение для унижения другого“».

Мария Захарова: «Вот она расплата за политику двойных стандартов. Унижать нельзя никого, а не только тех, кто разделят „правильные“ политические взгляды».

Ранее Мэрил Стрип выступила с резкой критикой в адрес избранного президента США Дональда Трампа на церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус». Актриса вспомнила, как в 2015 году Дональд Трамп передразнил репортера-инвалида, и объяснила поступок миллиардера присущим ему «инстинктом унижать».

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