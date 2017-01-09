«Инстинкт унижать»: Мэрил Стрип рассказала, как Дональд Трамп разбил ей сердце

Знаменитая американская актриса Мэрил Стрип выступила с резкой критикой в адрес избранного президента США Дональда Трампа на церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус».
Мэрил Стрип, актриса: «Это был тот момент, когда человек, претендующий на наиболее уважаемую должность в нашей стране, передразнил репортера с ограниченными возможностями — того, кого он превосходит в привилегиях, власти и способности дать отпор. Это в некотором роде разбило мне сердце, и я все еще не могу выбросить произошедшее из своей головы, потому что это было не кино. Это была реальность».
Трехкратная обладательница премии «Оскар» в ходе минувшей предвыборной кампании в США поддерживала кандидата от демократов Хиллари Клинтон.
Избранный президент США Дональд Трамп уже отреагировал на публичную критику Стрип. Он обвинил знаменитую актрису в предвзятости и назвал ее «приверженкой Хиллари». В сегодняшнем разговоре с журналистами The New York Times будущий глава государства заявил, что не удивлен тому, что «подвергается атакам со стороны либералов из мира кино».
Победа Дональда Трампа на выборах президента США расколола политическую элиту США. Новость о победе республиканца шокировала и многих европейских неолибералов. В Германии ряд высокопоставленных чиновников расценили победу скандального миллиардера как «предупреждение всем европейцам». Разочарование итогами выборов открыто высказал и лидер Франции Франсуа Олланд. В свою очередь незамедлительно поздравили Трампа руководители Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Италии, а за пределами ЕС — России, Египта и Турции.
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