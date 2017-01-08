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  • 08.01, 16:39

Опрос: жители западных стран боятся третьей мировой войны и новых терактов

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Опрос: жители западных стран боятся третьей мировой войны и новых терактов

Опрос: жители западных стран боятся третьей мировой войны и новых терактов

Исследовательская компания YouGov провела опрос среди жителей стран Запада, чтобы выяснить, чего они боятся больше всего.

По данным The Independent, в опросе приняли участие девять тысяч человек в девяти странах, включая США, Великобританию, Германию и Францию. При этом большинство респондентов заявили, что больше всего опасаются начала третьей мировой войны.

Так, в Америке третьей мировой войны боятся 64% опрошенных, а в Великобритании — 61%. При этом американцы объясняют свои страхи скорым вступлением в должность избранного президента Дональда Трампа, а 71% британцев считают, что главная угроза исходит от России. Однако большинство жителей стран Северной Европы не верят в угрозу третьей мировой войны. В Дании, например, лишь 39% опрошенных считают, что мир стоит на пороге большого вооруженного конфликта.

Французы, в свою очередь, не скрывают страха перед терроризмом, причем 81% опрошенных уверены, что новые теракты произойдут уже в ближайшее время. Высокую вероятность терактов отметили и жители дургих стран, участвовавших в исследовании.

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