Опрос: жители западных стран боятся третьей мировой войны и новых терактов

Исследовательская компания YouGov провела опрос среди жителей стран Запада, чтобы выяснить, чего они боятся больше всего.The Independent, в опросе приняли участие девять тысяч человек в девяти странах, включая США, Великобританию, Германию и Францию. При этом большинство респондентов заявили, что больше всего опасаются начала третьей мировой войны.
Так, в Америке третьей мировой войны боятся 64% опрошенных, а в Великобритании — 61%. При этом американцы объясняют свои страхи скорым вступлением в должность избранного президента Дональда Трампа, а 71% британцев считают, что главная угроза исходит от России. Однако большинство жителей стран Северной Европы не верят в угрозу третьей мировой войны. В Дании, например, лишь 39% опрошенных считают, что мир стоит на пороге большого вооруженного конфликта.
Французы, в свою очередь, не скрывают страха перед терроризмом, причем 81% опрошенных уверены, что новые теракты произойдут уже в ближайшее время. Высокую вероятность терактов отметили и жители дургих стран, участвовавших в исследовании.
Комментарии