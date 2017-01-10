США объявят новые «всеобъемлющие» санкции в отношении России

В чем суть ограничений, пока не сообщается. Сенат США лишь анонсировал, что новые санкции будут еще одним ответом на якобы «хакерские атаки» из РФ.Reuters сообщило, что сегодня американские сенаторы объявят «всеобъемлющие» санкции в отношении России в связи с якобы имевшим место «вмешательством» в ход президентских выборов. Ранее говорилось, что в 2017 году новые санкции затронут президента РФ и его ближайшее окружение.
Россия неоднократно отвергала обвинения в причастности к хакерских атакам. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль подобные заявления уже «серьезно утомили» и все это похоже на «охоту на ведьм».
Напомним, уходящая администрация Барака Обамы 29 декабря уже ввела часть антироссийских санкций за якобы «вмешательство в выборы» и «давлении на американских дипломатов» со стороны РФ. Новые ограничения коснулись нескольких российских компаний, ФСБ и руководителей Главного управления Генштаба РФ. Также власти США выслали из страны 35 российских дипломатов, которые должны были в течение 72 часов покинуть страну.
В переходной команде избранного президента США сомневаются в целесообразности принятых администрацией Обамы мерах против РФ и сообщают, что после инаугурации Дональд Трамп собирается аннулировать многие акты.
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