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  • 04.01, 00:24

В Белом доме назвали санкции против лидеров государств «чрезвычайной мерой»

3 комментария

В Белом доме назвали санкции против лидеров государств «чрезвычайной мерой»

В Белом доме назвали санкции против лидеров государств «чрезвычайной мерой»

Представитель администрации Белого дома рассказал журналистам, когда будет опубликован отчет разведки о хакерских атаках.

Пресс-секретарь действующего президента США Джош Эрнест ответил на вопросы журналистов о том, почему санкции за атаки «русских хакеров» не были введены в отношении президента России. По словам Эрнеста, это было бы «чрезвычайной мерой».

Джош Эрнест, официальный представитель Белого дома: «Согласно политике введения санкций, лидеры иностранных государств указываются в черных списках только в определенных обстоятельствах».

Эрнест также ответил на вопрос, почему аналогичные санкции не были введены в отношении Китая, который американские спецслужбы также считают причастным к хакерским атакам 2015 года. Тогда сотрудникам правительства всего лишь было объявлено о том, что «их частная информация могла быть похищена».

Джош Эрнест: «Ответ был разным, поскольку инциденты различались по существу».

Эрнест также отказался комментировать, какие меры были предприняты в отношении КНР, лишь намекнул на существование некоего ответа на эти действия.

На вопрос о том, когда будет опубликован отчет разведки о хакерских атаках в отношении Демократической партии США, представитель Белого дома ответил, что «это произойдет до 20 января», то есть, еще до завершения срока полномочий президента Обамы.

Ранее несколько американских сенаторов заявляли, что намерены в 2017 принять новые антироссийские санкции, в том числе и против президента РФ.

Напомним, уходящая администрация Барака Обамы 29 декабря объявила о введении новых антироссийских санкций, обвинив РФ во «вмешательстве в выборы» и «давлении на американских дипломатов». Новые ограничения коснулись нескольких российских компаний, ФСБ и руководителей Главного управления Генштаба РФ. Также власти США выслали из страны 35 российских дипломатов, которые должны были в течение 72 часов покинуть страну.

При этом президент России Владимир Путин заявил, что Москва не станет«опускаться до уровня „кухонной“ дипломатии» и не будет в ответ высылать американских дипломатов. А детей сотрудников американского посольства пригласили посетить Новогоднюю елку в Кремле.

Избранный президент США Дональд Трамп назвал реакцию Кремля «отличным ходом».

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