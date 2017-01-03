В Белом доме назвали санкции против лидеров государств «чрезвычайной мерой»

Представитель администрации Белого дома рассказал журналистам, когда будет опубликован отчет разведки о хакерских атаках.
Джош Эрнест, официальный представитель Белого дома: «Согласно политике введения санкций, лидеры иностранных государств указываются в черных списках только в определенных обстоятельствах».
Эрнест также ответил на вопрос, почему аналогичные санкции не были введены в отношении Китая, который американские спецслужбы также считают причастным к хакерским атакам 2015 года. Тогда сотрудникам правительства всего лишь было объявлено о том, что «их частная информация могла быть похищена».
Джош Эрнест: «Ответ был разным, поскольку инциденты различались по существу».
Эрнест также отказался комментировать, какие меры были предприняты в отношении КНР, лишь намекнул на существование некоего ответа на эти действия.
На вопрос о том, когда будет опубликован отчет разведки о хакерских атаках в отношении Демократической партии США, представитель Белого дома ответил, что «это произойдет до 20 января», то есть, еще до завершения срока полномочий президента Обамы.
Ранее несколько американских сенаторов заявляли, что намерены в 2017 принять новые антироссийские санкции, в том числе и против президента РФ.
Напомним, уходящая администрация Барака Обамы 29 декабря объявила о введении новых антироссийских санкций, обвинив РФ во «вмешательстве в выборы» и «давлении на американских дипломатов». Новые ограничения коснулись нескольких российских компаний, ФСБ и руководителей Главного управления Генштаба РФ. Также власти США выслали из страны 35 российских дипломатов, которые должны были в течение 72 часов покинуть страну.
«опускаться до уровня „кухонной“ дипломатии» и не будет в ответ высылать американских дипломатов. А детей сотрудников американского посольства пригласили посетить Новогоднюю елку в Кремле.
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