Американские сенаторы пригрозили санкциями против президента России

Американские сенаторы Линдси Грэм, Джон Маккейн и Эми Клобушар, известные своими антироссийскими взглядами, заявили, что намерены в 2017 принять новые санкции против России.Радио Свобода» республиканец Линдси Грэм, новые ограничения затронут лично президента России и его ближайшее окружение. По словам Грэма, «это единственный способ заставить Россию измениться — заставить российскую экономику при Путине заплатить высокую цену».
Линдси Грэм: «Пришло время, чтобы новые санкции тяжело ударили по Путину как личности, а также по российскому энергетическому и банковскому секторам».
Маккейн в свою очередь предупредил, что США намереваются ужесточить санкции и выразил уверенность, что Конгресс одобрит новые меры. Впрочем, по словам Маккейна, трудно сказать, подпишет ли соответствующий документ избранный президент США Дональд Трамп.
Напомним, 29 декабря администрация уходящего президента Барака Обамы расширила санкции против России за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. После этого 35 российских дипломатов объявили персонами нон-грата. На сборы им дали 72 часа.
Сегодня самолет с российскими дипломатами, высланными из США, отправился из вашингтонского аэропорта имени Даллеса в Москву.
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