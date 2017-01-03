Посольство США в РФ получило 35 приглашений на елку в Кремле

Посольство США в Москве получило 35 приглашений на Новогоднюю елку в Кремль для детей американских дипломатов.ТАСС, что ценят 35 приглашений на елку в Кремле, однако не могут сказать воспользуются ли дипломаты этими приглашениями. Как сказал сотрудник посольства, «мы не можем комментировать личные планы наших семей».
Напомним, 29 декабря уходящая администрация Барака Обамы ввела новые антироссийские санкции, обвинив РФ во «вмешательстве в выборы» и «давлении на американских дипломатов». Новые ограничения коснулись нескольких российских компаний, ФСБ и руководителей Главного управления Генштаба РФ. Кроме того, власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов и закрыли для россиян доступ на посольские базы отдыха в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. На сборы им дали 72 часа. Накануне спецрейс с высланными из США сотрудниками российских дипломатических учреждений и их семьями приземлился в Москве.
не будет опускаться до уровня «кухонной» дипломатии и не будет в ответ высылать американских дипломатов.
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