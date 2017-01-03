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  • 03.01, 21:22

Посольство США в РФ получило 35 приглашений на елку в Кремле

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Посольство США в РФ получило 35 приглашений на елку в Кремле

Посольство США в РФ получило 35 приглашений на елку в Кремле

Посольство США в Москве получило 35 приглашений на Новогоднюю елку в Кремль для детей американских дипломатов.

В американском дипломатическом представительстве сообщили ТАСС, что ценят 35 приглашений на елку в Кремле, однако не могут сказать воспользуются ли дипломаты этими приглашениями. Как сказал сотрудник посольства, «мы не можем комментировать личные планы наших семей».

Напомним, 29 декабря уходящая администрация Барака Обамы ввела новые антироссийские санкции, обвинив РФ во «вмешательстве в выборы» и «давлении на американских дипломатов». Новые ограничения коснулись нескольких российских компаний, ФСБ и руководителей Главного управления Генштаба РФ. Кроме того, власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов и закрыли для россиян доступ на посольские базы отдыха в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. На сборы им дали 72 часа. Накануне спецрейс с высланными из США сотрудниками российских дипломатических учреждений и их семьями приземлился в Москве.

На это президент России Владимир Путин сказал, что Москва не будет опускаться до уровня «кухонной» дипломатии и не будет в ответ высылать американских дипломатов.

Более того, Путин отметил, что Россия не станет запрещать семьям и детям дипломатов США «пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники». Избранный президент США Дональд Трамп назвал шаг российского лидера «отличным ходом».

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