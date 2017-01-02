В штабе Трампа сомневаются в необходимости новых антироссийских санкций

Представитель переходной команды избранного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер, который в январе займет пост
пресс-секретаря Белого дома, заявил, что не уверен в справедливости введенных в конце декабря новых антироссийских санкций.
По словам Спайсера, Трамп в первый же день после инаугурации собирается аннулировать многие акты, принятые администрацией действующего президента США Барака Обамы, цитирует «Интерфакс».
Шон Спайсер: «В первый день на посту президента США он подпишет целый ряд приказов, включая те, которые отменяют многие акты и меры, принятые администрацией Барака Обамы за последние восемь лет, которые затрудняли как экономический рост, так и процесс создания новых рабочих мест».
Ранее сообщалось, что американские сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобушар, известные своими антироссийскими взглядами, заявили, что намерены в 2017 году ввести новые санкции против России.
Напомним, 29 декабря администрация Барака Обамы расширила санкции против России. Причиной стали приписываемые Москве Вашингтоном «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. 35 российских дипломатов были объявлены персонами нон-грата и высланы из страны.
не станет высылать из страны американских дипломатов. Действия Белого дома президент РФ оценил как «провокационные» и «направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений».
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