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  • 02.01, 02:53

В штабе Трампа сомневаются в необходимости новых антироссийских санкций

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В штабе Трампа сомневаются в необходимости новых антироссийских санкций

В штабе Трампа сомневаются в необходимости новых антироссийских санкций

Представитель переходной команды избранного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер, который в январе займет пост пресс-секретаря Белого дома, заявил, что не уверен в справедливости введенных в конце декабря новых антироссийских санкций.

Шон Спайсер, представитель штаба избранного президента США Дональда Трампа: «По-моему, один из возникающих вопросов как раз заключается в том, зачем нам акция подобных масштабов» .

По словам Спайсера, Трамп в первый же день после инаугурации собирается аннулировать многие акты, принятые администрацией действующего президента США Барака Обамы, цитирует «Интерфакс».

Шон Спайсер: «В первый день на посту президента США он подпишет целый ряд приказов, включая те, которые отменяют многие акты и меры, принятые администрацией Барака Обамы за последние восемь лет, которые затрудняли как экономический рост, так и процесс создания новых рабочих мест».

Ранее сообщалось, что американские сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобушар, известные своими антироссийскими взглядами, заявили, что намерены в 2017 году ввести новые санкции против России.

Напомним, 29 декабря администрация Барака Обамы расширила санкции против России. Причиной стали приписываемые Москве Вашингтоном «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. 35 российских дипломатов были объявлены персонами нон-грата и высланы из страны.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не опустится до уровня «кухонной» дипломатии и не станет высылать из страны американских дипломатов. Действия Белого дома президент РФ оценил как «провокационные» и «направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений».

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