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  • 30.12, 23:22

«Отличный ход»: Трамп оценил решение Путина не высылать дипломатов США из РФ

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«Отличный ход»: Трамп оценил решение Путина не высылать дипломатов США из РФ

«Отличный ход»: Трамп оценил решение Путина не высылать дипломатов США из РФ

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал решение Кремля не высылать американских дипломатов из России в ответ на действия Вашингтона.

Соответствующее заявление появилось в Twitter Трампа.


Дональд Трамп назвал решение Владимира Путина «отличным ходом». Политик отметил, что «всегда знал, что он (Путин) очень умен».

Ранее Белый дом закрыл два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов в США.

Президент России в ответ заявил, что Москва не будет опускаться до уровня «кухонной» дипломатии и не станет в ответ высылать американских дипломатов. Кроме того, детей дипломатов США, аккредитованных в России, пригласили на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль.

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