«Отличный ход»: Трамп оценил решение Путина не высылать дипломатов США из РФ

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал решение Кремля не высылать американских дипломатов из России в ответ на действия Вашингтона.
Great move on delay (by V. Putin) — I always knew he was very smart!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 декабря 2016 г.
Дональд Трамп назвал решение Владимира Путина «отличным ходом». Политик отметил, что «всегда знал, что он (Путин) очень умен».
Ранее Белый дом закрыл два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов в США.
не будет опускаться до уровня «кухонной» дипломатии и не станет в ответ высылать американских дипломатов. Кроме того, детей дипломатов США, аккредитованных в России, пригласили на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль.
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