«Обама хочет нагадить»: в Госдуме отреагировали на расширение «списка Магнитского»

Вячеслав Володин назвал истерикой решение США о включении главы СК РФ Александра Бастрыкина и ряда других россиян в так называемый «список Магнитского». Резкие оценки действиям Белого дома дали и включенные в список депутат Андрей Луговой и бизнесмен Дмитрий Ковтун.
Вячеслав Володин, спикер Госдумы РФ: «Скорее всего, набрали обязательств перед спонсорами и проиграли выборы. И сейчас ищут виновных, кто виноват в этом поражении. Нужно спрашивать с себя в первую очередь и нужно отвечать перед своими избирателями. Когда люди не поддержали, это говорит о том, что политика не эффективна. Это говорит о том, что рядовой избиратель хочет стабильных отношений с Россией и с другими странами. Вот эти все проблемы нужно рассматривать именно в этой плоскости, а не искать тех, кто виновен в поражении».
Включенные в новый «список Магнитского» депутат Госдумы Андрей Луговой и бизнесмен Дмитрий Ковтун (на западе их называют причастными к гибели Александра Литвиненко) восприняли санкции США с иронией.
Андрей Луговой: «Интриги было бы больше, если бы меня внесли в список людей, которые употребляли допинг во время зимней Олимпиады в Сочи — в список Макларена. Что касается „списка Магнитского“, то насколько я понимаю, в него вносят людей, нарушающих права человека. Я же как депутат Госдумы, наоборот, занимаюсь защитой прав людей. Мои полномочия четко ограничены законодательством, и мотивация американцев на включение меня в этот список… Я не знаю… Мне вот кажется, сейчас Обама бегает перед тем, как сдать свои полномочия, лишь бы чем угодно нагадить или насолить России, поэтому уже доходит до каких-то абсурдных вещей».
По мнению депутата, у уходящей администрации Барака Обамы началась «агония».
Похожим образом отреагировал на решение Минфина США Дмитрий Ковтун, сообщает РИА Новости.
Дмитрий Ковтун, бизнесмен: «Все это за гранью здравого смысла — то, чего не хватает в последние годы Вашингтону. Я даже в свои лучшие годы не собирался выезжать в Америку. Ни счетов, ни имущества, ни недвижимости у меня нет не то что в США или в Европе, но и в России».
внесены Министерством финансов США в санкционный «список Магнитского».
Также сенат США анонсировал, что сегодня объявит о новых и «всеобъемлющих» санкциях в отношении РФ после якобы вмешательства «русских хакеров» в выборы американского президента. Ранее утверждалось, что меры могут коснуться президента РФ и его ближайшего окружения. В Кремле накануне подчеркнули, что заявления о причастности РФ к хакерским атакам на штаб Хиллари Клинтон уже «серьезно утомили» и все это похоже на «охоту на ведьм».
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