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  • 10.01, 18:43

В США хотят запретить русскую водку в ответ на кибератаки

3 комментария

В США хотят запретить русскую водку в ответ на кибератаки

В США хотят запретить русскую водку в ответ на кибератаки

Лидер демократического меньшинства в сенате штата Нью-Гемпшир Джефф Вудберн предложил законопроект, предусматривающий запрет на продажу в местных магазинах российской водки в ответ на «кибератаки русских».

Как отмечает Union Leader, демократ Джефф Вудберн обсуждает с коллегами создание специальной комиссии, которая помимо запрета на российскую водку рассмотрит также отказ пенсионного фонда штата от инвестиций в связанные с Россией активы.

Обсуждение проекта Вудберна в сенате штата еще не назначено, сообщает РИА Новости.

В октябре ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Разведка США доложила Белому дому, что за кибератаками стояли российские хакеры. Доказательств не представлено, в ЦРУ утверждают, что данные засекречены.

В связи с подозрениями уходящая администрация Барака Обамы после выборов президента ввела ряд санкций в отношении РФ, выслав под Новый год из страны 35 российских дипломатов с семьями, расширив «список Магнитского», а также анонсировав, что 11 января объявит о новых «всеобъемлющих» санкций в отношении РФ. В Кремле называли обвинения США голословными, утомляющими, «кухонной дипломатией», в конце концов — «эмоциональными припадками» и охотой на ведьм.

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