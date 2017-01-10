В США хотят запретить русскую водку в ответ на кибератаки

Лидер демократического меньшинства в сенате штата
Union Leader, демократ Джефф Вудберн обсуждает с коллегами создание специальной комиссии, которая помимо запрета на российскую водку рассмотрит также отказ пенсионного фонда штата от инвестиций в связанные с Россией активы.
Нью-Гемпшир Джефф Вудберн предложил законопроект, предусматривающий запрет на продажу в местных магазинах российской водки в ответ на «кибератаки русских».
Обсуждение проекта Вудберна в сенате штата еще не назначено, сообщает РИА Новости.
В октябре ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Разведка США доложила Белому дому, что за кибератаками стояли российские хакеры. Доказательств не представлено, в ЦРУ утверждают, что данные засекречены.
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