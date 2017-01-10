Адвокат
Адвокат 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.01, 05:03

Посол РФ в США принял приглашение на инаугурацию Дональда Трампа

комментировать

Посол РФ в США принял приглашение на инаугурацию Дональда Трампа

Посол РФ в США принял приглашение на инаугурацию Дональда Трампа

В пресс-службе посольства РФ в США сообщили, что Сергей Кисляк принял приглашение посетить церемонию вступления в должность 45-го президента Соединённых Штатов.

Николай Лахонин, глава пресс-службы посольства России в США: «В соответствии с практикой и протокольными правилами на инаугурацию президента США приглашаются иностранные послы. От американской стороны получено приглашение посла РФ Сергея Кисляка на данное мероприятие. И посол будет в нем участвовать».

Ранее сообщалось, что никаких отклонений от принятого дипломатического протокола в связи с инаугурацией 45-го президента Соединённых Штатов не предвидится.

Напомним, Дональд Трамп вступит в должность президента США 20 января. Инаугурация начнется в полдень по местному времени (20:00 мск) у здания Капитолия. На мероприятии будут присутствовать все ныне здравствующие президенты США, исключая только Джорджа Буша-старшего: 92-летний 41-й президент США вынужден пропустить церемонию по состоянию здоровья. О том, что прибидут на инаугурацию сообщили Билл и Хиллари Клинтон, Джордж Буш-младший и бывшая первая леди Лора Буш, а также 39-й президент США Джимми Картер.

Новости по теме

Выборы президента в США

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru