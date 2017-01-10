Посол РФ в США принял приглашение на инаугурацию Дональда Трампа

В
пресс-службе посольства РФ в США сообщили, что Сергей Кисляк принял приглашение посетить церемонию вступления в должность 45-го президента Соединённых Штатов.
Ранее сообщалось, что никаких отклонений от принятого дипломатического протокола в связи с инаугурацией 45-го президента Соединённых Штатов не предвидится.
Напомним, Дональд Трамп вступит в должность президента США 20 января. Инаугурация начнется в полдень по местному времени (20:00 мск) у здания Капитолия. На мероприятии будут присутствовать все ныне здравствующие президенты США, исключая только Джорджа Буша-старшего: 92-летний 41-й президент США вынужден пропустить церемонию по состоянию здоровья. О том, что прибидут на инаугурацию сообщили Билл и Хиллари Клинтон, Джордж Буш-младший и бывшая первая леди Лора Буш, а также 39-й президент США Джимми Картер.
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