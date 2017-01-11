Адвокат
Адвокат 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 11.01, 05:18
Захарова: у Обамы осталось 9 дней на разрушение мира. МИД РФ, Обама Барак, знаменитости, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Захарова: у Обамы осталось 9 дней на разрушение мира

4 комментария

Захарова: у Обамы осталось 9 дней на разрушение мира

Захарова: у Обамы осталось 9 дней на разрушение мира

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала последние действия и инициативы действующей администрации Белого дома на внешнеполитической арене.

    По мнению Марии Захаровой, внешнеполитическую деятельность действующей администрации Белого дома можно расценивать только как «бессмысленную и вредоносную». Об этом она написала на своей страничке в Facebook.

    Захарова также напомнила, что до завершения полномочий президента США Барака Обамы и его команды осталось всего 9 дней.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Каждый день читаю новости из Вашингтона: новые санкции в отношении России, поставка ПЗРК сирийским головорезам, совершенно бессмысленные, но вредоносные действия по всем направлениям внешней политики. Бог сотворил мир за 7 дней. У администрации Обамы на 2 дня больше, чтобы его разрушить».

    Напомним, накануне Захарова назвала слова американской актрисы Мэрил Стрип в адрес избранного президента США Дональда Трампа: «Оскорби и унизь», девизом команды Барака Обамы.

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Связанные
    новости

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru