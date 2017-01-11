Захарова: у Обамы осталось 9 дней на разрушение мира

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала последние действия и инициативы действующей администрации Белого дома на внешнеполитической арене.Facebook.
Захарова также напомнила, что до завершения полномочий президента США Барака Обамы и его команды осталось всего 9 дней.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Каждый день читаю новости из Вашингтона: новые санкции в отношении России, поставка ПЗРК сирийским головорезам, совершенно бессмысленные, но вредоносные действия по всем направлениям внешней политики. Бог сотворил мир за 7 дней. У администрации Обамы на 2 дня больше, чтобы его разрушить».
Напомним, накануне Захарова назвала слова американской актрисы Мэрил Стрип в адрес избранного президента США Дональда Трампа: «Оскорби и унизь», девизом команды Барака Обамы.
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