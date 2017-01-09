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  • 09.01, 07:49
Полиция Израиля установила личность террориста на грузовике. Израиль, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Полиция Израиля установила личность террориста на грузовике

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Полиция Израиля установила личность террориста на грузовике

Полиция Израиля установила личность террориста на грузовике

Полиция Израиля установила личность террориста на грузовике
  • Фото Associated Press © 2017, Mahmoud Illean

    • Израильские спецслужбы выяснили личность ликвидированного террориста, устроившего накануне теракт в Иерусалиме.

    Полиция Израиля установила личность террориста, который накануне намеренно направил грузовик на группу военных в Иерусалиме. За рулем автомобиля был 28-летний арабский житель по имени Фади Кунбар из района Джебель Мукабер.

    Об этом в Twitter написали представители правоохранительных органов Израиля.




    Все произошло словно по сценарию событий в Ницце и Берлине. Для атаки был выбран туристический район. Террорист сел за руль грузовика и направил машину на группу военнослужащих. В результате 4 человека погибли, это три девушки и один юноша, все в возрасте около 20 лет. Еще 13 человек получили ранения. Момент, когда тяжелый грузовик влетает в толпу и буквально рассекает ее, был снят на видео. Водитель грузовика был уничтожен на месте, еще до приезда полиции. Власти Израиля уже заявили, что нападавший был сторонником террористической группировки «Исламское государство».

    Сейчас в Иерусалим со всего света приходят слова сочувствия. Соболезнования родным и близким погибших выразил и Владимир Путин, российский президент пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Совет Безопасности ООН также осудил совершенный в воскресенье теракт в Иерусалиме.

    А ночью в Секторе Газа сторонники движения ХАМАС вышли на митинг и выразили поддержку нападению на израильских военных. В районе митинга были усилены меры безопасности. Местные жители забросали полицейских фейерверками и петардами. Обошлось без пострадавших.

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