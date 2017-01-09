Полиция Израиля установила личность террориста на грузовике

Израильские спецслужбы выяснили личность ликвидированного террориста, устроившего накануне теракт в Иерусалиме.намеренно направил грузовик на группу военных в Иерусалиме. За рулем автомобиля был 28-летний арабский житель по имени Фади Кунбар из района Джебель Мукабер.
Об этом в Twitter написали представители правоохранительных органов Израиля.
The terrorist who murdered 4 soldiers & injured 13 others in truck attack is an Arab resident, Fadi Kunbar age 28 of Jabel Mukaber.— Micky Rosenfeld (@MickyRosenfeld) 8 января 2017 г.
Все произошло словно по сценарию событий в Ницце и Берлине. Для атаки был выбран туристический район. Террорист сел за руль грузовика и направил машину на группу военнослужащих. В результате 4 человека погибли, это три девушки и один юноша, все в возрасте около 20 лет. Еще 13 человек получили ранения. Момент, когда тяжелый грузовик влетает в толпу и буквально рассекает ее, был снят на видео. Водитель грузовика был уничтожен на месте, еще до приезда полиции. Власти Израиля уже заявили, что нападавший был сторонником террористической группировки «Исламское государство».
Сейчас в Иерусалим со всего света приходят слова сочувствия. Соболезнования родным и близким погибших выразил и Владимир Путин, российский президент пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Совет Безопасности ООН также осудил совершенный в воскресенье теракт в Иерусалиме.
А ночью в Секторе Газа сторонники движения ХАМАС вышли на митинг и выразили поддержку нападению на израильских военных. В районе митинга были усилены меры безопасности. Местные жители забросали полицейских фейерверками и петардами. Обошлось без пострадавших.
Комментарии