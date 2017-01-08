#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Ментовские войны
Прямой эфир доступен только по ТВ до 19:00
Ментовские войны 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.01, 16:39

В Иерусалиме террорист на грузовике атаковал группу военных

1 комментарий
В Иерусалиме террорист на грузовике атаковал группу военных

В Иерусалиме террорист на грузовике атаковал группу военных

В Иерусалиме террорист на грузовике атаковал группу военных
  • Фото: @mateiqwerty /twitter.com

    • По данным полиции, инцидент произошел неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив в Иерусалиме.

    Агентство Assosiated Press сообщает, что водитель грузовика внезапно совершил поворот и наехал на группу военнослужащих, которые вышли из автобуса.

    По последним данным, погибли четыре человека — всем им было по 20 лет. По меньшей мере 15 человек получили ранения разной степени тяжести. Полицейские открыли огонь по водителю, его удалось остановить. Злоумышленник ранен.

    Представители полиции сообщили, что это теракт.


    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru