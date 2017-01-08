В Иерусалиме террорист на грузовике атаковал группу военных

По данным полиции, инцидент произошел неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон
Assosiated Press сообщает, что водитель грузовика внезапно совершил поворот и наехал на группу военнослужащих, которые вышли из автобуса.
ха-Нацив в Иерусалиме.
По последним данным, погибли четыре человека — всем им было по 20 лет. По меньшей мере 15 человек получили ранения разной степени тяжести. Полицейские открыли огонь по водителю, его удалось остановить. Злоумышленник ранен.
Представители полиции сообщили, что это теракт.
Arab #terrorist truck attack, #Jerusalem. 3 IDF dead, 1 IDF critical, 6 serious, 15 light. Soldiers from officers course from Gedud Erez. pic.twitter.com/VOqU2T7k2M— Israel News Online (@IsraelNewsOrg) 8 января 2017 г.
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