Теракт в Иерусалиме устроил боевик ИГИЛ

В Израиле совершен «автомобильный теракт» — по сценарию страшных трагедий во Франции и Германии. Террорист сел за руль грузовика и на полном ходу врезался в толпу. Четыре человека погибли, 15 получили ранения. Все погибшие и пострадавшие — военнослужащие израильской армии, которые большой группой приехали в восточную часть города на экскурсию. Сослуживцы, на глазах которых разыгралась трагедия, тут же открыли огонь по террористу. Он был уничтожен на месте. По словам
тяжелый грузовик влетает в толпу, буквально рассекает ее, а затем сдает назад, видимо, чтобы увеличить число жертв. Некоторые военнослужащие смогли открыть огонь, но попали не сразу.
премьер-министра Израиля Нетаньяху, все указывает на то, что нападавший был сторонником запрещенной группировки ИГИЛ.
Леа Шрайбер, гид: «Я со своей группой вышла из автобуса, я уже начала проводить экскурсию, как вдруг услышала крик солдат. Грузовик съехал с дороги прямо на тротуар. Солдаты стали стрелять в грузовик. Он смог увернуться и еще ранить нескольких человек».
Водитель грузовика, предположительно палестинец, был застрелен на месте. Под грузовиком прибывшие медики обнаружили около 10 тел. Выяснилось, что четверо — три девушки и юноша примерно 20-ти лет — скончались на месте. Еще 15 человек были отправлены в больницу, двое в критическом состоянии.
Рони Альшейх, генеральный инспектор полиции Израиля: «На данный момент я могу сообщить лишь одно: атаку мог совершить житель Восточного Иерусалима. Именно поэтому он мог перемещаться на машине с израильским номером и мог совершить эту атаку в любое время».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.
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