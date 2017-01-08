#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Посредник
Посредник 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.01, 19:41
Теракт в Иерусалиме устроил боевик ИГИЛ. Израиль, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Теракт в Иерусалиме устроил боевик ИГИЛ

комментировать

Теракт в Иерусалиме устроил боевик ИГИЛ

Теракт в Иерусалиме устроил боевик ИГИЛ

    В Израиле совершен «автомобильный теракт» — по сценарию страшных трагедий во Франции и Германии. Террорист сел за руль грузовика и на полном ходу врезался в толпу. Четыре человека погибли, 15 получили ранения. Все погибшие и пострадавшие — военнослужащие израильской армии, которые большой группой приехали в восточную часть города на экскурсию. Сослуживцы, на глазах которых разыгралась трагедия, тут же открыли огонь по террористу. Он был уничтожен на месте. По словам премьер-министра Израиля Нетаньяху, все указывает на то, что нападавший был сторонником запрещенной группировки ИГИЛ.

    Теракт произошел в Иерусалиме, недалеко от прогулочной площадки Армон ха-Нацив, откуда открывается вид на Старый город. Израильские военные здесь часто проводят образовательные экскурсии для своих солдат и курсантов. Именно они и стали жертвами сегодняшнего теракта. На кадрах, снятые на одну из камер видеонаблюдения, видно, как группа молодых людей выходит из автобуса и в этот момент тяжелый грузовик влетает в толпу, буквально рассекает ее, а затем сдает назад, видимо, чтобы увеличить число жертв. Некоторые военнослужащие смогли открыть огонь, но попали не сразу.

    Леа Шрайбер, гид: «Я со своей группой вышла из автобуса, я уже начала проводить экскурсию, как вдруг услышала крик солдат. Грузовик съехал с дороги прямо на тротуар. Солдаты стали стрелять в грузовик. Он смог увернуться и еще ранить нескольких человек».

    Водитель грузовика, предположительно палестинец, был застрелен на месте. Под грузовиком прибывшие медики обнаружили около 10 тел. Выяснилось, что четверо — три девушки и юноша примерно 20-ти лет — скончались на месте. Еще 15 человек были отправлены в больницу, двое в критическом состоянии.

    Рони Альшейх, генеральный инспектор полиции Израиля: «На данный момент я могу сообщить лишь одно: атаку мог совершить житель Восточного Иерусалима. Именно поэтому он мог перемещаться на машине с израильским номером и мог совершить эту атаку в любое время».

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru