Рождественская атака застала Берлин врасплох: террористы использовали все слабые места

В Германии — стране тотального порядка — как нож сквозь масло прошла элементарная схема террористической атаки, скопированная с июльского теракта в Ницце. Репортер «Центрального телевидения» Николай Дубинин отправился в Германию, чтобы разобраться, почему атака террористов застала Берлин врасплох.террористических угроз Германия, как и многие другие страны Евросоюза, уже были окрашены в самый опасный — красный цвет. Несмотря на это, все, чем берлинская полиция защитила ничего не подозревающих людей, — это совершенно бесполезное ограждение, которое оказалось единственным препятствием на пути безжалостного убийцы.
Место для атаки было выбрано не случайно: по дороге до ярмарки и церкви — около 300 метров свободного пространства — достаточно для смертельного разгона. Далее дорога делает плавный поворот, и тут даже никакой руль не надо выкручивать — машина напрямую летит в толпу людей.
Лишь после объявления списка из 12 погибших и почти полсотни пострадавших городские службы начали на виду у всех выстраивать показательные оборонительные редуты. Защита от террористических атак вышла примитивной, но действенной — по всему периметру ярмарок выставили бетонные блоки.
Маркус Отто, очевидец: «Я думаю, это больше для успокоения людей, чтобы показать — вы в безопасности. Если кто-то решился на такое убийство, он найдет много способов это сделать. Как можно защитить целый город?»
Но весь город и не нужно — преступники явно знали слабые места. Например, где угнать фуру в Берлине, если парковаться внутри города таким машинам практически везде запрещено. Грузовик был захвачен в тихой промзоне, куда фуры приезжают разгружаться, всего в 7 километрах от места теракта.
После терактов на улицы Берлина вылился массовый неприкрытый национализм, умело подогретый политическими радикалами. Масштабная манифестация прошла и у канцелярии Ангелы Меркель с требованием покинуть пост.
Майкл Кучеров, переводчик: «Она — катастрофа для нас. Зачем она открыла границы для молодых мусульман, такого боевого возраста от 16 до 30. Кого она спросила? Нас? Парламент? Она ведет себя как королева».
Подробности — в репортаже.
«Смерть преследует повсюду»: берлинская трагедия напомнила многим июльский теракт в Ницце. Тогда погибли 86 человек. На рождественской ярмарке в столице Германии погибли 12 человек, около 50 пострадали.Опубликовано НТВ 20 декабря 2016 г.
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