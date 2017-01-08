Теракт в Иерусалиме: таранящий толпу грузовик сняли на видео

Момент теракта в Иерусалиме, где террорист на грузовике врезался в толпу израильских военных, сняли на видео.
Нападение произошло сегодня днем в иерусалимском квартале Армон ха-Нацив. На кадрах любительской съемки запечатлены несколько групп военных, одна из них толпится возле автобуса. В этот момент в них на скорости врезается грузовик
, после чего огромная машина разворачивается и пытается продолжить таранить людей.
По находившемуся за рулем злоумышленнику был открыт огонь, террориста удалось нейтрализовать. Сообщается, что это был палестинец, житель Восточного Иерусалима. При себе у него было израильское водительское удостоверение. По данным местных СМИ, нападавшего звали Фади аль-Канабир, ранее он отбывал срок в одной из тюрем Восточного Иерусалима. В его доме уже провели обыск.
Жертвами атаки стали четыре человека, еще 15 были ранены. Россиян среди погибших и пострадавших нет
.
Похожие нападения, когда террорист на грузовике таранил толпу, ранее происходили в Ницце
и Берлине
.
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