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  • 08.01, 18:10
Теракт в Иерусалиме: таранящий толпу грузовик сняли на видео. Израиль, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Теракт в Иерусалиме: таранящий толпу грузовик сняли на видео

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Теракт в Иерусалиме: таранящий толпу грузовик сняли на видео

Теракт в Иерусалиме: таранящий толпу грузовик сняли на видео

Теракт в Иерусалиме: таранящий толпу грузовик сняли на видео

    Момент теракта в Иерусалиме, где террорист на грузовике врезался в толпу израильских военных, сняли на видео.

    Нападение произошло сегодня днем в иерусалимском квартале Армон ха-Нацив. На кадрах любительской съемки запечатлены несколько групп военных, одна из них толпится возле автобуса. В этот момент в них на скорости врезается грузовик, после чего огромная машина разворачивается и пытается продолжить таранить людей.

    По находившемуся за рулем злоумышленнику был открыт огонь, террориста удалось нейтрализовать. Сообщается, что это был палестинец, житель Восточного Иерусалима. При себе у него было израильское водительское удостоверение. По данным местных СМИ, нападавшего звали Фади аль-Канабир, ранее он отбывал срок в одной из тюрем Восточного Иерусалима. В его доме уже провели обыск.

    Жертвами атаки стали четыре человека, еще 15 были ранены. Россиян среди погибших и пострадавших нет.

    Похожие нападения, когда террорист на грузовике таранил толпу, ранее происходили в Ницце и Берлине.

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