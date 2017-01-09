После инаугурации Трамп решит, нужны ли новые антироссийские санкции

В штабе Трампа заявили, что новый президент США будет принимать решение в связи с приписываемыми «русским хакерам» кибератаками, после инаугурации, назначенной на 20 января.NBC, помощница избранного президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что Дональд Трамп после инаугурации и консультаций с разведкой будет принимать решение о необходимости принимать или не принимать какие-либо меры против России, в связи с приписываемыми «российским хакерам» кибератаками.
Келлиэнн Конуэй, помощница Дональда Трампа: «Избранному президенту, инаугурация которого состоится примерно через две недели, придется принять решение на этот счет вместе с его командой по безопасности и разведке. Он еще не президент. Когда Трамп станет президентом, после 20 января, он встретится со своей командой по безопасности и разведке. И в качестве президента примет решение о том, что нужно сделать».
Накануне стало известно, что сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Маккейн рекомендовали избранному президенту США Дональду Трампу сохранить и продолжить политику антироссийских санкций, начатую администрацией Барака Обамы. Ранее эти сенаторы уже заявляли, что намерены в 2017 году принять новые антироссийские санкции, которые «затронут президента РФ и его ближайшее окружение». А помощник Трампа Райнс Прибус в воскресенье заявил, что избранный президент принял к сведению информацию спецслужб, озвученную на брифинге по российским кибератакам, и, «возможно, примет какие-либо ответные меры».
опубликовали доклад, посвященный хакерским атакам на политические институты в США. Действующая администрация США обвиняет Москву в кибератаках, но никаких свидетельств о влиянии России на исход американских выборов так и не было предъявлено. Дональд Трамп заявлял, что в утечках документов Демократической партии США виноваты сами демократы.
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