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  • 08.01, 19:41

Сенаторы-республиканцы посоветовали Трампу сохранить политику антироссийских санкций

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Сенаторы-республиканцы посоветовали Трампу сохранить политику антироссийских санкций

<nobr>Сенаторы-республиканцы</nobr> посоветовали Трампу сохранить политику антироссийских санкций

Американские сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Маккейн рекомендовали избранному президенту США Дональду Трампу сохранить политику антироссийских санкции, начатую администрацией Барака Обамы.

Об этом законодатели заявили сегодня в эфире телекомпании NBC.

Линдси Грэм: «Через пару недель Дональд Трамп станет защитником свободного мира и демократии. Нужно, чтобы все поняли в Америке — и республиканцы, и демократы — что Россию заставят заплатить за попытки вмешательства».

При этом сенаторы снова сделали упор на бездоказательные утверждения о российских хакерских атаках во время предвыборной кампании президента США.

Линдси Грэм: «Хотя влияния на результаты и не было, они пытались вмешаться. И они должны заплатить. И мне все равно, какими мотивами они руководствовались».

Кроме того, Джон Маккейн заявил, что «вопрос о хакерских атаках гораздо шире, чем то, что касается этих выборов». По мнению политика, хакерские атаки представляют реальную угрозу американской безопасности.

Ранее Маккейн и Грэм заявили, что намерены в 2017 принять новые санкции, которые затронут лично президента России и его ближайшее окружение, и выразили уверенность, что Конгресс одобрит новые меры.

Напомним, ранее руководители американских разведывательных служб опубликовали доклад, посвященный хакерским атакам на политические институты в США. В причастности к этим взломам действующая администрация США обвиняет российское руководство, однако никаких свидетельств о влиянии России на исход американских выборов разведслужбам установить так и не удалось.

Дональд Трамп после встречи с главами спецслужб заявил, что Россия, Китай и другие страны постоянно пытаются проникнуть в американские компьютерные системы, но на результатах выборов это не сказалось, а в утечках документов демократической партии виноваты сами демократы.

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