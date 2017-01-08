Сенаторы-республиканцы посоветовали Трампу сохранить политику антироссийских санкций

Американские
сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Маккейн рекомендовали избранному президенту США Дональду Трампу сохранить политику антироссийских санкции, начатую администрацией Барака Обамы.
Линдси Грэм: «Через пару недель Дональд Трамп станет защитником свободного мира и демократии. Нужно, чтобы все поняли в Америке — и республиканцы, и демократы — что Россию заставят заплатить за попытки вмешательства».
При этом сенаторы снова сделали упор на бездоказательные утверждения о российских хакерских атаках во время предвыборной кампании президента США.
Линдси Грэм: «Хотя влияния на результаты и не было, они пытались вмешаться. И они должны заплатить. И мне все равно, какими мотивами они руководствовались».
Кроме того, Джон Маккейн заявил, что «вопрос о хакерских атаках гораздо шире, чем то, что касается этих выборов». По мнению политика, хакерские атаки представляют реальную угрозу американской безопасности.
Ранее Маккейн и Грэм заявили, что намерены в 2017 принять новые санкции, которые затронут лично президента России и его ближайшее окружение, и выразили уверенность, что Конгресс одобрит новые меры.
опубликовали доклад, посвященный хакерским атакам на политические институты в США. В причастности к этим взломам действующая администрация США обвиняет российское руководство, однако никаких свидетельств о влиянии России на исход американских выборов разведслужбам установить так и не удалось.
Дональд Трамп после встречи с главами спецслужб заявил, что Россия, Китай и другие страны постоянно пытаются проникнуть в американские компьютерные системы, но на результатах выборов это не сказалось, а в утечках документов демократической партии виноваты сами демократы.
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